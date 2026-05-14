Tobies Grimaltos presenta en Xàtiva «Ensayo sobre la vejez», un libro que profundiza en las virtudes y miserias de hacerse mayor

El filósofo y catedrático jubilado de la Universitat de València Tobies Grimaltos (Castelló de la Ribera, 1958) presenta este viernes (18.00) en la Casa de Cultura de Xàtiva el libro "Ensayo sobre la vejez" (Lletra Impresa, colección Rara avis, 17), publicado el octubre del 2025, en un acto promovido por el Ateneo Filosófico de Xàtiva. "La obra se inscribe en su línea más íntima y reflexiva y profundiza en las virtudes y las miserias de hacerse mayor, con una mirada serena y exigente sobre el paso del tiempo", exponen los impulsores de la cita. Y añaden que "el texto dialoga con el estoicismo de Séneca, la lucidez de Montaigne y el existencialismo de Simone de Beauvoir e invita a repensar la vida vivida desde la madurez, sin autoengaños ni falsas expectativas".

Profesor incansable y voz de referencia del pensamiento valenciano contemporáneo, Grimaltos ha desarrollado una trayectoria intelectual que va desde la Universidad de Birmingham hasta la presidencia de la Sociedad de Filosofía del País Valenciano, entendimiento como una casa común para el pensamiento crítico en nuestra lengua. Autor de una producción vasta y diversa, es conocido tanto por su trabajo académico en teoría del conocimiento como por obras de ensayo como Mentiras y camelos —escrita con Sergi Rosell—, así como por su tarea divulgadora con El juego de pensar, dirigida al ámbito educativo, o Vista parcial, Premio de la Crítica 2015, donde reflexiona sobre la cotidianidad contemporánea.

El acto contará con la intervención de Josep Ignasi Benito Climent, profesor de filosofía, psicólogo y doctor en comunicación, miembro de la AFX, que abrirá la sesión y después propondrá un diálogo entre el autor y el público. «Pensamos que es una propuesta pensada para lectores que buscan una vida de calidad, libro de falsas esperanzas y falsos amigos, fiel a una manera de entender el pensamiento como ejercicio de lucidez y responsabilidad vital», explica Benito.

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Hay que recordar que Grimaltos, ahora hace un año (11 de mayo de 2025) fue el ponente en la presentación pública del Ateneo Filosófico de Xàtiva, AFX, asociación presidida por Rafel Carril. Grimaltos pronunció la conferencia Posverdad y bullshit: indiferencia hacia la verdad. El Ateneo quiere promover el debate y hablar de filosofía de puertas adentro como colectivo, pero también a través de convocatorias públicas como estas, destacan.