La Vall d’Albaida es la comarca valenciana con la edad media de maternidad más elevada

La edad media a la maternidad se ha retrasado considerablemente en el territorio español en la última década, debido fundamentalmente a los cambios registrados en las condiciones socioeconómicas y laborales. La Vall d’Albaida es la comarca valenciana con la edad media a la maternidad más elevada (32,84 años), solo por detrás de la ciudad de València, donde el indicador se sitúa en los 33,32 años. Por detrás de la Vall figura l’Horta Nord, con 32,82 años. La Canal, por contra, es la comarca “más joven” en la maternidad entre los tres territorios, con una edad media de 32,29 años. En la Costera alcanza los 32,6 años, según las últimas cifras de los indicadores demográficos sobre la natalidad y mortalidad en 2024, publicados por el Institut Valencià d’Estadística (IVE).

La edad media baja ligeramente respecto al año anterior y la Canal es la que registra mayor descenso, tras situarse la edad en los 32,39 años en 2023. En la Costera rondó los 32,68 años y en la Vall los 32,90 años. La edad de la maternidad se ha postergado en casi un año en la última década. En 2014, la edad media a la maternidad en la Canal se situaba en los 31,5 años, en la Costera en los 31,88 y en la Vall, en los 31,95. Respecto a 2010, primer año del que se muestran datos en el balance del IVE, el retraso de la edad actual de maternidad es aún mayor. Entonces, la edad media eran los 30,91 años en la Canal; los 31,30 en la Costera; y los 31,34 en la Vall.

Las mujeres postergan la edad a la que tienen el primer hijo. La Vall registra la edad más alta, con 31,71 años. En 2014 rondaba los 30,61 años y en 2010 los 29,92. En la Costera, la edad media a la que las mujeres tienen su primer hijo se ha elevado a los 31,51 años. En 2014 era a los 30,65 años y en 2010 a los 29,89. En la Canal, en 2024, se ha situado en los 31,35 años, un año más tarde que la edad registrada en 2014, cuando las mujeres eran madres por primera vez a los 30,25 años, y en 2010 eran a los 29,46 años. Respecto a 2023, los tres territorios descienden ligeramente la edad media al nacimiento del primer hijo.

El retraso en la edad de maternidad repercute en la natalidad de los territorios. La tasa bruta de natalidad (el número de nacimientos vivos por cada 1.000 habitantes) ha descendido en las tres comarcas. En 2024, la Costera se anotaba la mayor tasa en el conjunto de los tres territorios, con un 6,33%. En la Vall también superaban ligeramente el 6% (6,03), mientras que en la Canal tiene la tasa más baja, con 5,36%, aunque aumenta ligeramente respecto al año anterior, cuando rondó el 5,24%. En la Costera y la Vall la tasa ha descendido del 6,45% y del 6,25%, respectivamente en el último año. Si se compara con una década antes, la tasa baja en dos puntos en estas dos comarcas, cuando superaba el 8%, y en un punto en la Canal, que bordeaba el 7%. En 2014, la tasa bruta de natalidad en la Costera era del 8,52%, en la Vall del 8,14% y en la Canal del 6,81%. En 2010, estaba en el 8% en esta última comarca y por encima del 9% en la Costera y la Vall.

La estadística también muestra la tasa global de fecundidad, que en la Costera es del 29,73%, en la Vall d’Albaida del 29,08% y en la Canal de Navarrés, del 28,34%. El indicador sintético de fecundidad, que representa el número medio de hijos que tendría una mujer a lo largo de su vida fértil, es de 1,13 hijos en la Costera; 1,12 en la Vall d’Albaida; y 1,07 en la Canal de Navarrés.

Tasa mortalidad

El balance del IVE también detalla las cifras de mortalidad en los territorios. La tasa de mortalidad estandarizada es de 9,26 por cada mil habitantes en la Costera; en la Canal se sitúa en 9 por cada mil; y en la Vall en 8,85 por cada mil. La esperanza de vida al nacimiento ha crecido y en las mujeres ya supera los 85 años en los tres territorios, mientras que en los hombres está por encima de los 80 años. En 2024, esta esperanza de vida al nacimiento aumentó a los 85,75 años en las mujeres de la Vall d’Albaida; a los 85,31 en la Costera; y a los 85,62 en la Canal. En 2023, la edad era de 85,50 en la Vall; 85,13 en la Costera; y 85,30 en la Canal. Una década antes, en 2014, la esperanza de vida entre las mujeres se situaba sobre los 84 años en las tres comarcas, mientras que en 2010 superaba ligeramente los 83 años en la Costera y la Canal, y rozaba los 83 en la Vall. Entre los hombres, la esperanza de vida al nacimiento supera ligeramente los 80 años en las tres comarcas en 2024. En la Vall es de 80,80 años; en la Costera, de 80,37 años; y en la Canal, de 80,56 años. El año anterior, en 2023, en la Vall era de 80,23 años; en la Costera, 79,94 años; y en la Canal, 80,03. En una década, la esperanza de vida entre ellos no alcanzaba los 80 años. En la Canal, con el mayor dato, se situaba en los 79,75 años; en la Vall en los 79,62; y en la Costera en los 79,29 años. En 2010, en esta última comarca, la esperanza de vida en los hombres rozaba los 78 años (77,97) y en la Canal y la Vall superaba ligeramente los 78 años, con 78,24 y 78,13 años, respectivamente.