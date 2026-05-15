Más de 80 bomberos visitan el hospital de Xàtiva para mejorar la respuesta ante emergencias
Los profesionales de los parques de Alzira, Xàtiva y Ontinyent conocen sobre el terreno los accesos, salidas de evacuación y las áreas críticas del centro hospitalario
El Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva ha organizado visitas técnicas de seguridad dirigidas a profesionales de los parques de bomberos de Alzira, Xàtiva y Ontinyent con el objetivo de mejorar la coordinación y la capacidad de respuesta ante posibles emergencias en el centro hospitalario.
La iniciativa forma parte del Plan de Seguridad ante Emergencia del Departamento de Salud Xàtiva-Ontinyent, actualizado recientemente por su Comité de Autoprotección.
Las visitas han empezado a realizarse en el Hospital Universitario Lluís Alcanyís y se prevé al resto de centros hospitalarios del departamento hasta principios del verano, con la finalidad de facilitar la participación del mayor número posible de bomberos.
Las sesiones se realizan semanalmente y tienen una duración aproximada de 4 cuatro horas. Durante el recorrido, los bomberos conocen in situ las principales áreas asistenciales del su zona industrial y de servicios, así como los accesos y salidas de emergencia. Además, reciben información sobre los equipamientos de protección contra incendios, su ubicación, accesibilidad y posible detección de puntos críticos ante una emergencia.
El personal técnico de mantenimiento del Hospital junto con el de Seguridad y Prevención de Riesgos, guía estas visitas y muestra los recorridos de evacuación y los recursos disponibles para actuar en caso de incendio.
Gran aceptación
La iniciativa ha tenido una gran aceptación por parte del Consorcio de Bomberos de la provincia de Valencia, cuyos profesionales destacan la importancia de conocer previamente las características del mayor edificio asistencial de la comarca y para mejorar la actuación ante cualquier incidencia.
Hasta el momento se ha realizado diez visitas y han participando más de 80 bomberos. El objetivo es extender el programa a la totalidad de profesionales del los parques comarcales más próximos al hospital.
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