Carla Maronda llena la Casa de la Cultura de Xàtiva en la presentación de su libro

La presentación del libro de Carla Maronda, la joven abogada setabense que perdió sus extremidades tras una operación, llenó ayer jueves la Casa de la Cultura. El acto para presentar “El día que volví a abrir los ojos”, el libro en el que Carla explica el proceso de recuperación y la lucha por sobrevivir tras estar al borde de la muerte, después de sufrir la amputación de brazos y piernas en una operación el 23 de marzo de 2024, abarrotó el salón noble del edificio cultural, con gente incluso de pie. Tras la presentación, la autora firmó libros y compartió su experiencia con los asistentes. Al acto asistieron el alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, y varios concejales, así como los diputados en las Corts Xelo Angulo y Jesús Pla. Después de la presentación del libro se inauguró una exposición benéfica colectiva para recaudar fondos para la asociación impulsada por la joven de Xàtiva, Mis manos son tus manos.

El salón noble de la Casa de la Cultura lleno en la presentación del libro de Carla Maronda. / Ajuntament Xàtiva

En el libro “El día que volví a abrir los ojos”, Carla Maronda explica su vida antes de sufrir la amputación, la operación y la pérdida de las extremidades y el proceso de recuperación posterior. Maronda, en declaraciones a Levante-EMV, expuso que el proceso de escritura del libro le ayudó en su recuperación psicológica, fue un proceso “terapéutico”, afirmando que “me ha venido bien poder expresarme libremente, porque no es lo mismo hablarlo que escribirlo, y volcar todos los sentimientos en una hoja en blanco”. Señaló que hay capítulos duros, pero afirmó que “al final hay que plasmarlo todo. Creo que también hay capítulos que valen mucho la pena. Capítulos de esperanza y de decir que he estado en el fondo de la piscina, y que mi núcleo familiar y de amistad y yo hemos encontrado todas las fuerzas posibles para salir adelante, que es lo que importa en la vida”, manifestaba en una entrevista con este diario.

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Carla Maronda, que declaró que su vida ahora “es la misma o incluso mejor que antes” de lo que ocurrió, manifestó que con el libro también quiere ayudar a otras personas que hayan pasado por una situación similar.