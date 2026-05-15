Los centros de Canals se movilizan por una educación pública, de calidad, inclusiva y en valenciano
Profesorado, alumnado y familias llenan las calles del municipio en un ambiente reivindicativo
Los centros educativos públicos de Canals protagonizaron ayer jueves una marcha por el centro de la localidad para reivindicar una educación pública, inclusiva, de calidad y en valenciano. La movilización reunió a alumnado, profesorado y familias en un recorrido por las calles del municipio, con una destacada participación y un ambiente reivindicativo y constructivo, según han destacado desde Compromís per Canals, que respaldó las reivindicaciones del sector educativo.
Durante la marcha, la comunidad educativa visibilizó varias problemáticas que afectan el sistema educativo público, como por ejemplo las ratios elevadas en las aulas, la sobrecarga burocrática del profesorado, la carencia de personal de apoyo, las infraestructuras insuficientes o la pérdida de poder adquisitivo del colectivo docente, así como los ataques a la normalización del valenciano.
En este sentido, los participantes reclamaron medidas concretas y urgentes: una bajada generalizada de las ratios —con límites como 15 alumnos en Primaria y 20 en Secundaria—, la reducción de tareas administrativas para dedicar más tiempo a la enseñanza, el incremento de plantillas y recursos para garantizar una atención real a la diversidad, y la mejora de las infraestructuras educativas para asegurar espacios dignos y adecuados. También se exigió la recuperación del poder adquisitivo del profesorado, así como el respeto y la garantía del valenciano como lengua vehicular y de aprendizaje.
La marcha finalizó con la lectura de un manifiesto bajo el árbol de la Lloca, a cargo de los representantes de cada uno de los centros públicos de Canals, en un acto simbólico que sirvió para reforzar la unidad de la comunidad educativa y dar voz a sus reivindicaciones.
La comunidad educativa ha valorado muy positivamente la respuesta ciudadana y ha destacado la importancia de continuar defendiendo una educación pública de calidad, equitativa y arraigada en el territorio.
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