Una gasolinera de Xàtiva fue la más barata de España para repostar diésel en 2025, según la CNMC

En medio de un escenario de alta volatilidad de los precios de los carburantes, marcado por las contiendas emprendidas por Rusia o Estados Unidos, la competencia entre las estaciones de servicio se agudiza mientras los conductores circulan a diario con la mirada puesta en los cambiantes dígitos de los paneles, haciendo números para elegir el lugar donde efectuar su próximo repostaje.

A lo largo de 2025, una gasolinera de Xàtiva ofreció de media los precios más bajos del gasóleo A de toda España. Se trata concretamente de la marca Euronor Energy, que opera en el polígono de la carretera de Simat. Así lo refleja el último balance anual sobre la distribución de carburantes en la Península y Baleares publicado recientemente por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CMNC).

A fecha de diciembre de 2025, antes del impacto que ha tenido la guerra de Irán en el sector, en Xàtiva se suministraba el diésel con el menor coste del Estado entre los municipios que figuran en el Top 10 de las estaciones más baratas.

El precio del Gasóleo A anotado en la gasolinera de Euronor Energy en diciembre de 2025 se situó en 1,152 euros el litro, bastante por debajo del ofertado por la segunda operadora de la clasificación, con el rótulo Plenergy y ubicada en Santa Cruz de Bezana (Cantabria), que vendió el diésel a 1,312 €/litro como promedio. Este jueves, sin embargo, el precio de venta al público en Euronor estaba muy por encima del marcado en el informe de la CNMC y alejado de los primeros puestos, al alcanzar los 1,579 euros/litro.

En la capital de la Costera, el precio de este combustible a lo largo de 2025 si se suman todas las gasolineras fue de 1,254 €/litro. En el conjunto de España, el coste alcanzó los 1,420 €/lt.

Family Cash y Plenergy, en el top 10 de Gasolina 95

Otras dos gasolineras de Xàtiva se mantuvieron el año pasado en el top 10 de las más baratas de la Península y Balearse en el suministro de Gasolina 95. En séptimo lugar se situó la estación de Family Cash junto a la CV-58, que en diciembre marcó un precio medio de 1,236 euros/litro. A un céntimo de distancia y ocupando el octavo lugar se colocó la gasolinera de Plenergy ubicada en la principal entrada a la ciudad, en la Ronda Sèquia de la Vila, que ofertó gasolina a 1,236 €/litro en el mismo mes.

De media entre todos los establecimientos de suministro, Xàtiva también ofertó la Gasolina 95 a un precio mucho más bajo (1,323 €/litro) que de media en España (1,468 €/lt)

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