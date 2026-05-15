El Genovés reúne a los mejores ciclistas junior en el Trofeu Sant Pascual

El Genovés reunirá este domingo a los mejores ciclistas junior de la Comunitat Valenciana en el IV Trofeu Sant Pascual de ciclismo, que tendrá lugar este domingo por la mañana en la localidad de la Costera. La prueba forma parte de la challenge autonómica de juveniles y sub-23.

El Trofeu Sant Pascual contará con los mejores ciclistas del momento en la categoría, como el canalense Vicent Andrés, que viene de disputar este pasado fin de semana las clásicas En los Campos de Flandes y la Lieja-Bastoña-Lieja de dicha categoría. En la prueba del Genovés también participará el corredor ontinyentí Fran Gramage, así como el ciclista local Alberto Manzano, además de todo el equipo del Club Ciclista Ontinyent. En total, en la carrera del Genovés se esperan entre 100 y 120 ciclistas.

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El trazado del IV Trofeu Sant Pascual recorrerá diversos pueblos de la comarca de la Costera y tendrá casi 12 kilómetros cada una de las ocho vueltas para completar 8 giros en el tríptico del Genovés-Llocnou d’en Fenollet-Xàtiva-el Genovés.