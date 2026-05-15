Goteras, temperaturas extremas y falta de personal: identifican 65 deficiencias en una docena de centros educativos de la Vall d'Albaida

La asamblea comarcal por la educación pública de la Vall d'Albaida ha identificado 65 deficiencias y recortes en una docena de colegios e institutos del territorio.

Centros como el IES Porçons de Aielo de Malferit o el IES Pou Clar de Ontinyent comparten los inconvenientes derivados de la falta de conserje desde hace un mes. En este último centro, además, denuncian las temperaturas extremas, la ausencia de climatización y sombras en el patio, las goteras en el gimnasio, los talleres y la cantina y el retraso de la conselleria en cubrir la plaza (vacante desde hace un trimestre) de profesor experto en el sector productivo.

En el IES Jaume I de Ontinyent también llevan meses con goteras en el gimnasio y soportan igualmente las temperaturas extremas en las aulas. En este centro denuncian que tienen a dos docentes con más de seis semanas de baja sin ser sustituidos, a tiempo que experimentan un incremento del alumnado nuevo sin recursos.

En el IES Josep Segrelles de Albaida también hay climatización insuficiente en las aulas, ratios muy elevadas en la ESO y Bachillerato, ciclos formativos sin los desdobles necesario y alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo sin atención adecuada.

Listado de carencias

La falta de sombras en los patios y las temperaturas extremas son demandas compartidas por colegios como el Vicent Gironés, el Martínez Valls, el Carmelo Ripoll, el Lluís Vives o el Bonavista de Ontinyent, junto con la falta de personal especializado para atender a alumnado con necesidades. En el CEIP Bonavista cuestionan la eliminación de los programas Erasmus Internship y Auxiliars de conversa y la pérdida de media plaza de autonomía pedagógica, mientras que en el Colegio de educación especial Vall Blanca han sufrido vacantes de Educación Física y Música ofertadas con muchos retraso y tienen más alumnado con el mismo número de educadores. Por su parte, en el CEIP La Solana señalan la paralización del Pla Edificant, los retrasos en cubrir bajas del personal y las ratios demasiado elevadas en el comedor.

En el IES l'Estació se perderán el año que viene 126 horas docentes por el recorte de ciclos formativos, bachillerato nocturno y el servicio de orientación. En este centro también se quejan de los equipos informáticos "insuficientes y anticuados", junto con las elevadas ratios y la existencia de solo una plaza docente de pedagogía terapéutica para 900 alumnos.