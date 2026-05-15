Una nueva rotonda en la CV-620 mejora la seguridad vial y el acceso a Bellús

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha visitado este viernes Bellús para conocer el resultado de las obras ejecutadas por la Generalitat en el acceso norte al municipio desde la carretera CV-620, una actuación que ha permitido mejorar la seguridad vial, la conectividad y la accesibilidad del entorno.

La intervención ha supuesto una inversión total de 410.000 euros y ha incluido la construcción de una nueva rotonda en la CV-620 y trabajos de reparación y protección de la estructura situada sobre el barranco del Salt. Ambas actuaciones se han ejecutado en un plazo de cuatro meses dentro de los programas de conservación y mejora de la red viaria autonómica.

Durante la visita, Martínez Mus ha destacado que “esta actuación responde a una necesidad real de los vecinos y usuarios de la CV-620, ya que el anterior acceso generaba situaciones de riesgo que era necesario corregir”. Asimismo, ha señalado que con esta nueva conexión “ganamos en seguridad, fluidez y comodidad en uno de los principales accesos al municipio”.

En este sentido, el vicepresidente ha subrayado que “la Generalitat continúa avanzando en una política de infraestructuras útil y cercana, centrada en resolver problemas concretos que afectan directamente a la movilidad y la protección de los ciudadanos”.

La actuación ha consistido en la remodelación integral de la antigua intersección en T, situada en el punto kilométrico 10+700 de la CV-620, mediante la ejecución de una nueva rotonda tipo semi-anillo que ordena los movimientos de tráfico y mejora la circulación de entrada y salida a Bellús.

Además de la mejora para el tráfico rodado, el proyecto ha incorporado actuaciones orientadas a reforzar la movilidad peatonal y la accesibilidad, con la ampliación de aceras, nuevos pasos peatonales y la adecuación del entorno de la parada de autobús.

“Estas actuaciones forman parte del compromiso del Consell con unas infraestructuras más seguras, modernas y adaptadas a las necesidades actuales del territorio”, ha añadido Martínez Mus.

Estructura sobre el Barranc del Salt

De manera complementaria, la Generalitat también ha actuado sobre la estructura situada sobre el Barranco del Salt con trabajos de reparación y protección del hormigón, tratamiento de fisuras, mejora de juntas y sistemas de impermeabilización, con el objetivo de garantizar la durabilidad y el correcto funcionamiento de la infraestructura a largo plazo.

Las obras se enmarcan en el contrato de conservación de Valencia Sur, dotado con un presupuesto medio anual de 7,75 millones de euros, que permite desarrollar actuaciones preventivas y de mejora continua sobre la red autonómica.

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Para finalizar, Martínez Mus ha remarcado que la conservación de carreteras “es una prioridad para el Consell, tanto en grandes infraestructuras como en actuaciones concretas que tienen un impacto directo en la calidad de vida y la seguridad de los municipios de la Comunitat Valenciana”.