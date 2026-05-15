Ontinyent fusiona gastronomía local, comercio y música en una renovada Fira de Tendes, Tapes i Rock

Ontinyent ha dado inicio este viernes a la XIII edición de la Fira de Tendes, Tapes i Rock, una cita plenamente consolidada dentro del calendario comercial y lúdico de las comarcas centrales que este año llega con novedades en su distribución de espacios, una apuesta reforzada por la gastronomía y una amplia oferta musical y de ocio.

El alcalde de la ciudad, Jorge Rodríguez, y la vicepresidenta primera de la Diputación de València y regidora de Promoción Económica, Natàlia Enguix, han encabezado la visita inaugural al recinto ferial, acompañados por miembros de la corporación municipal, representantes de las asociaciones de los sectores implicados y numerosos asistentes.

Rodríguez ha destacado que “la Fira de Tendes, Tapes i Rock es un magnífico ejemplo del potencial que tiene Ontinyent cuando trabajan conjuntamente administración, comercio, hostelería y asociaciones. Estamos ante una cita que dinamiza la ciudad, atrae visitantes y proyecta una imagen moderna, viva y atractiva de Ontinyent”. Rodríguez incide en que “esta feria es además una manera de reivindicar la importancia del comercio de proximidad y de generar actividad económica y social”.

El alcalde / PERALES IBORRA

Por su parte, Natàlia Enguix ha puesto de relieve el atractivo de las novedades introducidas este año, especialmente en la parte gastronómica y musical, destacando que “hemos hecho una apuesta importante para continuar evolucionando la feria y adaptarla a lo que nos pedía tanto el público como los propios participantes. La creación de una ‘zona gastro’ más amplia y confortable y de una nueva ‘zona noche’ específica para la música nos permite ofrecer una experiencia más completa, con espacios diferenciados, pero plenamente conectados”, ha señalado.

La feria, que se desarrollará hasta domingo 17 de mayo, ha arrancado con un gran ambiente en los diferentes espacios habilitados en el recinto ferial, donde centenares de personas han empezado ya a disfrutar de la oferta comercial, gastronómica y musical del acontecimiento. Esta edición cuenta con más de una treintena de establecimientos participantes e incorpora una nueva organización de las diferentes “bandejas” del recinto ferial con el objetivo de impulsar la conexión entre comercio, restauración y actividades de ocio.

Espacio específico para actuaciones

Una de las principales novedades de esta edición es precisamente la incorporación de la “zona noche” en la cuarta bandeja del recinto ferial, un espacio específico pensado para las actuaciones musicales nocturnas de viernes y sábado. Esta zona complementa la “zona gastro”, ubicada en la tercera bandeja, donde durante todo el fin de semana se podrá disfrutar de tapas, restauración y música en directo en un ambiente más familiar y abierto durante el día. La propuesta gastronómica cuenta este año con la participación de ocho establecimientos que ofrecerán tapas y elaboraciones variadas durante todo el fin de semana.

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En cuanto a la música, la feria incluye más de una decena de actuaciones y sesiones DJ repartidas entre los diferentes espacios. Además de la oferta comercial, gastronómica y musical, la feria cuenta también con actividades familiares y el espacio “Ontinyent Comercial”, que incluye actividades infantiles, acciones promocionales y un punto de información y asesoramiento para comerciantes y personas emprendedoras. Tanto Jorge Rodríguez como Natàlia Enguix han coincidido en animar la ciudadanía de Ontinyent y de las poblaciones vecinas “a aprovechar este fin de semana para disfrutar de una feria que continúa creciendo y reinventándose, y que es posible gracias al trabajo conjunto de los y las profesionales del comercio y la hostelería y de todas las personas implicadas en la organización”.