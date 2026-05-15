El Parque de las Mamás Belgas de Ontinyent, finalista de un premio de la Unión Internacional de Arquitectos avalado por la ONU

El proyecto de transformación de la Cantereria y la creación del Parque de las Mamás Belgas de Ontinyent continúa consolidándose como un referente internacional en urbanismo resiliente, sostenibilidad y adaptación climática. La actuación impulsada por el Ayuntamiento de Ontinyent ha sido seleccionada como finalista de los UIA 2030 Awards, los prestigiosos galardones promovidos por la Unión Internacional de Arquitectas (UIA) en colaboración con ONU-Hábitat, que reconocen iniciativas urbanas alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.

La resolución de los premios tendrá lugar el próximo miércoles 20 de mayo en Bakú (Azerbaiyán), en el marco del World Urban Forum 13, uno de los principales espacios internacionales de debate sobre desarrollo urbano sostenible. Hasta allí se desplazarán miembros del equipo de Síntesis Arquitectas, autores del proyecto ontinyentí, integrado por Rafa Mira, Sari Calatayud, Ana Sanchis y Sílvia Párraga.

El alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, ha valorado muy positivamente esta nueva nominación internacional, destacando que “es un orgullo para Ontinyent que un proyecto nacido desde el municipalismo y pensado para proteger las personas pueda situarse entre iniciativas reconocidas a nivel mundial”. Rodríguez remarca que “la transformación de la Cantereria es la demostración que las ciudades medias también pueden liderar proyectos innovadores y valientes ante los efectos del cambio climático, convirtiendo una situación traumática como la dana de 2019 en una oportunidad para construir una ciudad más segura, sostenible y preparada para el futuro”.

El proyecto ontinyentí es finalista dentro de la categoría vinculada al refuerzo de la resiliencia y la capacidad de adaptación ante desastres relacionados con el clima, donde se ha valorado especialmente la conversión de una zona altamente vulnerable a las inundaciones en una infraestructura verde preparada para gestionar episodios meteorológicos extremos y reducir riesgos para la población. El parque inundable de las Mamás Belgas ha sido destacado como un ejemplo de transformación urbana sostenible capaz de compatibilizar seguridad, integración paisajística, convivencia ciudadana y adaptación al cambio climático.

Los UIA 2030 Awards reconocen proyectos construidos que combinan calidad arquitectónica con impacto positivo en la sociedad y el medio ambiente. El proyecto ontinyentí ha sido seleccionado junto a iniciativas de varios países de los cinco continentes en una convocatoria internacional que evalúa propuestas vinculadas a sostenibilidad urbana, inclusión social, resiliencia climática e innovación territorial.

Larga lista de distinciones

Este nuevo reconocimiento se añade a una larga lista de distinciones y presencias internacionales vinculadas al proyecto de la Cantereria y el Parque de las Mamás Belgas. En 2025, la actuación recibió tres galardones a los Premios del Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana (COACV), y el premio en la categoría de Urbanismo y Paisaje. Igualmente, el proyecto fue distinguido con uno de los premios “Casa de la Arquitectura” otorgados por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Además, el Ayuntamiento de Ontinyent ha sido seleccionado como finalista de los Premios Europeos a la Innovación Política por su ejemplo “de urbanismo resiliente” con el proyecto de restauración del río Clariano, que se entregarán en una gala final que tendrá lugar el próximo 30 de octubre en Cascais (Portugal), en el marco de un encuentro que reunirá líderes políticos, entidades y expertos de toda Europa.

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Por otro lado, medios de comunicación de Alemania, Francia o Suiza han desplazado equipos en Ontinyent para hacer reportajes sobre la actuación, que también ha sido expuesto durante el último año en diferentes foros europeos e internacionales sobre adaptación climática y gestión del riesgo, como por ejemplo la XVIII Conferencia Nacional para Gobiernos Locales celebrada en Varsovia, donde intervino la 1° teniente de alcalde del Ayuntamiento, Natàlia Enguix