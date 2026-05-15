La Pobla del Duc cataloga los bienes y espacios protegidos del municipio para impulsar su conservación

La Pobla del Duc concentra un importante patrimonio cultural, que incluye, entre otros, 2 bienes de interés cultural y 15 bienes de relevancia local. Con el fin de potenciar su conservación y de impulsar las posibles actuaciones de rehabilitación de este patrimonio, el ayuntamiento está realizando el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos, un documento con el que permite inventariar, proteger y dinamizar los elementos del patrimonio cultural que poseen unos valores de escala mayor. El catálogo abrirá la puerta a emprender actuaciones que incentiven la rehabilitación y la activación de este patrimonio cultural construido, según remarca el documento.

El Catálogo acaba de ser respaldado con el informe ambiental y territorial estratégico favorable emitido por la Comisión Territorial de Urbanismo, un informe que pone en valor la catalogación de los bienes destacando que con este documento “se reconocen los valores de cada uno de los elementos, y se propone un conjunto de normas y directrices para intervenir en cada uno de ellos, manteniendo sus rasgos tipológicos, garantizando la pervivencia de las muestras vivas de la actividad tradicional de la Pobla del Duc, pero también orientando su restauración hacia nuevos usos que permitan mantener la actividad en el poblado, refuercen sus valores como espacio productivo y cultural, y puedan permitir la mejora general del núcleo”.

El Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos de la Pobla del Duc incluye 2 BIC: la Casa dels Ferrer y Capilla de Sant Vicent, que el equipo de gobierno de Vicent Gomar está rehabilitando; y el escudo heráldico dels Ferrer; y 15 elementos declarados BRL (Bien de Relevancia Local), entre los que se encuentran la iglesia de San Cosme y Damián (Antiguo Convento de Mínimos) y la iglesia parroquial de la Asunción de Nuestra Señora, la chimenea industrial, el refugio antiaéreo de la Casa Alta, un reloj de sol y varios retablos cerámicos, entre ellos el de Sant Francesc i Sant Miquel, el de Sant Cristòfol i Santo Tomàs, el de la Puríssima, el de Sant Vicent y el de la Mare de Déu de la Soledat. Entre los BRL también destaca como núcleo histórico tradicional el trazado de dos antiguos caminos: el de Xàtiva a Gandia y el de Ontinyent a Gandia, confluyentes en la Placeta de Lluís Guarner; y como Lugar de Interés Comunitario (LIC) el Curs Mitjà del riu Albaida. Además, cuenta con 62 elementos catalogados y 3 áreas de vigilancia arqueológica.

Revisiones

El informe de Urbanismo detalla algunas consideraciones para elaborar el Catálogo y, entre otros aspectos, recomienda que se revise la titularidad de algunos elementos, como el cementerio municipal, que “figura como titularidad privada y en algunos no figura la titularidad”. También pide que se homogeneicen los nombres de los elementos para que no haya nombres diferentes en las fichas. Así, señala que el Vetlatori Municipal consta como Escorxador Municipal en algunos apartados, o el Aljub de la Poassa, que aparece en algunos puntos como Pou i Abeurador de la Poassa. El informe también apunta que se debe revisar la protección general en algunas fichas, de elementos como el Pont de Ferro de la línea de ferrocarril Xàtiva-Alcoi, la Colada del Camí Vell de Gandia, el Assagador del Camí de Castelló o el Camí de Missena.

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De los 79 elementos de la Pobla del Duc considerados en la sección de Patrimonio Cultural, 33 de ellos se ubican en suelo no urbanizable -entre ellos 4 BRL y 29 bienes catalogados-, mientras que el resto se encuentran en suelo urbano o urbanizable. El único elemento de la sección de Patrimonio Natural también está en suelo no urbanizable.