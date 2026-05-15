Sigue a la venta el hotel rural del empresario desaparecido en Bocairent: de 1,9 a 1,6 millones de euros

Desgraciadamente, es uno de los escenarios relacionados con la crónica negra de la Vall d'Albaida más reciente. El hotel rural San Isidro, emplazado en el linde del municipal de Bocairent y en un punto muy cercano a Banyeres de Mariola, fue la ubicación principal en la que los investigadores de la Guardia Civil emplazaron el homicidio de Enrique G. P, de 77 años de edad. Su asesino -Antonio C. B, de 42 años de edad- fue detenido tras una completa búsqueda gestionada de los cuerpos de seguridad.

El trágico suceso causó una honda conmoción en la comarca. Y el lugar en el que ocurrió lleva a la venta desde hace años en varios portales inmobiliarios. Al menos, cuatro firmas inmobiliarias lo continúan ofertando, destacando de forma diferente las características de la propiedad. Los precios oscilan entre un máximo de 1,9 millones y un mínimo que roza los 1.6 millones de euros. En la mayoría de los anuncios se destacan los 25.000 metros cuadrados de parcela y el espacio dedicado al aparcamiento con zonas de sombra. También se comenta el "toque rústico" de los edificios y sus grandes espacios.

Adquirido hace una década, el hotel San Isidro cerró en 2023 y desde entonces estaba en el mercado. De hecho, en algunos buscadores de alojamiento aún se pueden leer reseñas sobre visitantes, aunque no esté disponible para reservas. Los comentarios suelen ser positivos, destacando el ambiente y el trato del personal, aunque algunos usuarios lamentaban la ausencia de televisores.

Noticias relacionadas

El temor de una posible okupación

Durante la investigación del asesinato del empresario se confirmó que acudía al hotel de forma regular ante el temor de una posible ubicación. Incluso se llegó a publicar que residía algunas temporadas allí. En la investigación se apuntó que conocía a su presunto asesino, que habría trabajado con él de manitas y camarero. El caso saltó a nivel nacional y el arrestado fue enviado a prisión.