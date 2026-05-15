La Vall d'Albaida celebrará el Día de los Museos reivindicando su historia en el Museu Etnològic de Benissoda

La Vall d'Albaida conmemorará el próximo 18 de mayo el Día Internacional de los Museos con una jornada especial al Museu Etnològic Comarcal de Benissoda, un espacio dedicado a preservar y explicar la cultura tradicional de la comarca. El museo se encontrará abierto ese día de 10 a 14 horas para que la ciudadanía, especialmente niños y niñas, pueda visitar las instalaciones y conocer una parte esencial de la historia y la identidad de los pueblos de la Vall d'Albaida.

Una de las estancias del Museu Etnològic Comarcal de la Vall d'Albaida, en Benissoda. / Mancomunitat Vall d'Albaida

La jornada incluye una exposición cedida por el Museu Valencià d’Etnologia, reforzando así la vinculación entre el museo comarcal y la red de museos etnológicos valencianos de la Diputació de València, de la cual forma parte desde hace años.

Esta apertura tendrá, además, un carácter especialmente simbólico, puesto que el Museu Etnològic Comarcal afrontará próximamente una reforma integral destinada a modernizar las instalaciones, reparar diferentes problemas de infraestructura y mejorar la accesibilidad del edificio. La actuación contará con una inversión aproximada de 48.000 euros procedentes del Plan de Inversiones de la Diputació de València y permitirá adaptar espacios como el ascensor o los lavabos, con el objetivo de hacer el museo más accesible y funcional.

El presidente de la Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida, Ismael Sanvíctor, ha destacado que el museo “es una herramienta fundamental para entender la historia compartida de la comarca y la manera de vivir de nuestros pueblos”. Sanvíctor ha explicado que la reforma responde a la voluntad de la Mancomunitat de “continuar apostando por la cultura de proximidad y por espacios que ayudan a preservar el patrimonio y la memoria colectiva”.

En este sentido, el presidente ha señalado que el objetivo es convertir el Museu Etnològic Comarcal en “un espacio más vivo, accesible y con una actividad estable durante todo el año”. De hecho, la Mancomunitat trabaja con la voluntad de trasladar allí su sede de Cultura una vez finalicen las obras e impulsar, conjuntamente con el Ayuntamiento de Benissoda, una apertura regular del museo con horario estable por la mañana.

Por su parte, la consejera de Cultura de la mancomunidad, Carolina Mengual, ha remarcado que el Museu Etnològic “explica la Vall d'Albaida desde su realidad cotidiana, desde los oficios, las fiestas, la gastronomía y las tradiciones que han ido configurando la identidad de la comarca”.

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Su exposición permanente ofrece un recorrido por los 34 municipios de la Vall d'Albaida a través de diferentes ámbitos vinculados a la industria, la artesanía, la vida agrícola, las celebraciones populares o el aprovechamiento tradicional del territorio. Desde la mancomunidad se ha invitado toda la ciudadanía de la comarca a participar en esta jornada conmemorativa del Día Internacional de los Museos y a visitar este espacio tan singular.