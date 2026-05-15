"Cada vez que llueve, mi chalé se llena de milpiés: es una auténtica plaga"

Es una problemática que ya se ha dejado notar en otros municipios de la Costera, como Canals. Los vecinos de la urbanización del Carraixet de Xàtiva alertan del aumento de la plaga de milpiés en sus casas. Exponen que la situación ha crecido de forma exponencial "en los últimos dos años" y piden soluciones al Ayuntamiento. La masiva presencia de estos insectos -considerados inofensivos, ya que ni pican ni muerden, aunque pueden segregar sustancias irritantes- ocasiona que muchos de los dueños de las viviendas opten por utilizar productos químicos especializados para prevenir el aumento de ejemplares.

Olivier Martínez muestra un cubo lleno de milpiés que ha recogido estos días. / Perales Iborra

Tal es el caso de Olivier Martínez, que vive en la zona desde hace tres años. Ayer atendió a Levante-EMV y mostró lo que ocurre en su domicilio: "He notado que desde el año pasado cada vez que llueve la presencia de la plaga se intensifica mucho. Son unos bichos bastante molestos, primero por la cantidad y luego por la incomodidad que representan. He tenido que comprar un producto especializado para evitar la propagación de la plaga. Yo tengo mascotas, me dicen que no les afecta, pero el veterinario ya me ha dicho que no es algo bueno".

"Cuando se mueren, los milpiés liberan un olor molesto, ya que es su método de defensa frente a depredadores. Durante los últimos dos años cada vez que llueve es un problema, yo creo que la plaga viene de unos campos que tengo cerca. Los tengo metidos en la piscina, llegan al tejado, lo cubren todo", expuso el damnificado.

"No hablamos de un caso aislado, es algo que sufrimos todos los vecinos. Fumigamos, limpiamos recogemos... creo que lo sufrimos los que estamos cerca de campos y es algo que tiene que ver con el aumento de las lluvias. Algunos de los vecinos han hecho una consulta en el Ayuntamiento y le han contestado que es algo que cada uno ha de gestionar en su casa. Puedo entenderlo, pero el problema es que algo que no viene de mi casa. El origen viene de los campos de alrededor. No sé si el Ayuntamiento podría hablar con los dueños de los campos, apercibirlos o apostar por métodos para parar la situación. Al final, los afectados somos nosotros. También se lucha contra las plagas de pulgas y mosquitos, por ejemplo, con métodos de fumigación", denunció el damnificado mientras señalaba los diferentes puntos de su casa en los que suele identificar grandes grupos de insectos.

Milpiés en un chalet de la urbanización del Carraixet de Xàtiva. / Perales Iborra

"La piscina se llena. La casa, si no la cierro, se llena. Y no es algo agradable. Hay vecinos que tienen que precintar los accesos. Ahora hace buen tiempo, yo tengo mosquiteras por todas partes e intento que no entren, pero muchas veces acaban colándose y me los encuentro en la cocina o el baño. Parece que están atraídos por el agua. Yo compro un producto de 30 euros el kilo y lo rocío por los exteriores. Llevo varios sacos este año ya. Creo que ahora hay más milpiés, igual por culpa de las lluvias. Se reproducen más y más rápido. Y son más grandes. No se puede decir que esto es un 'inconveniente' por vivir en el campo. Esto es una plaga. Y se debe combatir de alguna forma", apostilló Martínez.

"Reventaron la depuradora"

Juan José Rivera Giner también tiene un chalet en el Carraixet. Ayer explicó que "yo vengo todos los días a ver cómo está la cosa. Los tenemos que retirar cuando llueve. Esto pasa desde hace un par de años, antes no. Y aquí estamos mucho tiempo".

"Creo que la situación es parecida a la de 2025, a lo mejor algunos insectos son más grandes. Al final, son molestias fuertes. Hay demasiados. El agua les atrae mucho. El año pasado llenaron en la piscina, reventaron la depuradora y el filtro. Veías la piscina de lejos y el suelo era todo negro", comentó el afectado.

Juan José Giner señala la presencia de insectos en una pared de su chalet. / Perales Iborra

Recomendaciones del Ayuntamiento

Consultados por este periódico desde el departamento de Medioambiente del Ayuntamiento de Xàtiva apuntaron que uno de los vecinos realizó una consulta por la línea verde "y se respondió". Las mismas fuentes argumentaron que la concejala Susana Gomar también ha hablado con personas afectadas.

"Se trata de parcelas privadas, por lo tanto el Ayuntamiento ahí no puede entrar a hacer nada. Así que lo que hemos hecho es enviar un requerimiento con recomendaciones a los particulares. Estas recomendaciones las ha hecho un experto y son las siguientes:

- Limpiar los terrenos donde hay plaga, limpiar con lejia y asegurar que no hay materiales vegetales en descomposición que favorecen las plagas.

- Evitar las humedades.

- Crear un cordón de tierra de diatomea.

- Usar otros productos listados que acaben directamente con la plaga", finalizaron desde el consistorio de la capital de la Costera.