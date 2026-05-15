Xàtiva cancela el contrato de las obras del colegio Pla de la Mesquita tras 3 años de paralizadas y ante la falta de acuerdo con la constructora

El Ayuntamiento de Xàtiva ha decidido rescindir el contrato con la empresa constructora adjudicataria de las obras del nuevo Centro de Educación Especial Pla de la Mesquita, Víctor Tormo, así como con la empresa redactora del proyecto, después de casi tres años con las obras paralizadas y cinco meses de negociaciones sin que haya sido posible llegar a un acuerdo económico para la aceptación del proyecto modificado, necesario ante el fuerte incremento de los precios de los materiales.

Según explican desde el consistorio setabense, durante este periodo se han mantenido diversas reuniones y contactos con todas las partes implicadas con el objetivo de desbloquear la situación y reanudar las obras del centro. No obstante, las condiciones planteadas por la empresa constructora, así como la incorporación de nuevos elementos en el proceso negociador, han impedido alcanzar una solución viable. La empresa ha presentado una reclamación de 853.625 euros a la administración local en concepto de daños y perjuicios por la paralización de los trabajos, suspendidos en verano de 2023 como consecuencia de los abultados sobrecostes económicos -de entorno a un millón de euros- surgidos durante la actuación. La intervención se abandonó cuando se había levantado ya prácticamente el esqueleto del centro educativo.

Ante esta situación, el consistorio iniciará ahora una nueva fase administrativa y técnica con la idea de intentar retomar el proyecto con garantías. El siguiente paso será trasladar toda la documentación a la Oficina Técnica Municipal con el fin de calcular el coste de las obras pendientes de ejecutar, actualizar los precios y licitar un nuevo contrato para la finalización del centro.

En caso de que el nuevo contrato supere la cantidad económica disponible actualmente dentro de la delegación del Pla Edificant, el Ayuntamiento de Xàtiva solicitará a la Generalitat Valenciana una ampliación del crédito asignado para poder culminar la actuación.

El alcalde Roger Cerdà ha remarcado que «esta decisión ha sido una decisión marcada por el criterio de poder reanudar pronto las obras y, por tanto, que el Centro de Educación Especial Pla de la Mesquita sea una realidad y que la comunidad educativa pueda disfrutarlo lo antes posible».

Por su parte, la concejala de Educación y primera teniente de alcalde Amor Amorós ha manifestado que «trabajaremos de forma incansable para que se lleve adelante de la mejor manera y lo más rápido posible esta redacción del proyecto y esta nueva licitación de las obras. Entendemos perfectamente el malestar de las familias, vamos a estar a su lado y vamos a trabajar para que el nuevo colegio del Pla de la Mesquita sea una realidad lo antes posible».

El nuevo Pla de la Mesquita

El nuevo CEE Pla de la Mesquita es la actuación educativa más importante impulsada en Xàtiva dentro del Pla Edificant de la Generalitat Valenciana. El proyecto contempla la construcción de un centro moderno, accesible y adaptado a las necesidades del alumnado con necesidades educativas especiales, sustituyendo unas instalaciones que habían quedado obsoletas.

La iniciativa, con un presupuesto inicial superior a los seis millones de euros y financiada íntegramente por la Generalitat Valenciana, ha representado una de las mayores inversiones educativas realizadas en la ciudad en los últimos años.

Las obras se paralizaron durante el verano de 2023 a raíz de la petición de modificación contractual presentada por la dirección de obra ante el incremento de los costes de los materiales y la necesidad de revisar diversos aspectos técnicos del proyecto. Posteriormente, en noviembre de 2024, la Conselleria de Educación autorizó un incremento presupuestario de cerca de un millón de euros con el fin de adaptar el proyecto a la nueva situación económica y facilitar la reanudación de los trabajos.

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A pesar de los intentos de desbloqueo desarrollados durante los últimos meses, el Ayuntamiento considera ahora que la rescisión contractual es la vía más rápida y segura para garantizar la finalización del nuevo centro y su futura puesta en funcionamiento.