La Costera gana 48 empresas en un año, la Vall pierde 53 y en la Canal hay una decena menos

La actividad empresarial mantiene el pulso ascendente en la Costera, mientras que en la Vall d’Albaida y la Canal de Navarrés se ha ralentizado. La Costera ha ganado 48 empresas en un año, anotando un incremento del 1,06%, mientras que en la Vall han cerrado 53 (-0,85%) y en la Canal una decena (-1,14%), según la explotación del directorio estadístico de empresas de la Comunitat Valenciana, con datos a 1 de enero de 2025, un directorio elaborado a partir de varias fuentes, administrativas y estadísticas, entre ellas el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La Costera presenta los mejores datos, con un total de 4.576 empresas activas, mientras que en 2024 contaba con 4.528. 3.594 mercantiles son del sector servicios (78,5%), por 583 de la construcción (12,7%) y 399 de industria (8,7%). En la Vall, las empresas activas se sitúan en 6.155, de las cuales 4.594 son de servicios (74,6%), 728 de la construcción (11,8%) y 833 de industria (13,5%). Este último porcentaje sitúa a la comarca entre las seis con mayor proporción de empresas en este sector. En concreto, la Vall d’Albaida es la tercera comarca valenciana con mayor porcentaje, solo superada por el Comtat (15,4%) y l’Alcoià (14,2%), dos históricos territorios con un gran desarrollo industrial, sobre todo textil, como la Vall. En la Canal se totalizan 866 empresas, diez menos que en 2024, y 650 de ellas son de servicios (75%), 145 de construcción (16,7%) y 71 de industria (8,2)%. En esta comarca destaca el porcentaje de mercantiles de la construcción, que la sitúan entre las seis con mayor proporción. Es la sexta, por detrás del Rincón de Ademuz (23,4%), el Alto Mijares (20,5%), l’Alt Maestrat (19,1%), la Marina Alta (18,5%) y los Serranos (17,6%). El sector servicios es el mayoritario en todas las comarcas, siguiendo la tónica general del conjunto del territorio autonómico.

Las dos grandes capitales siguen el “patrón” de las respectivas comarcas y en Xàtiva se produce un aumento, mientras que Ontinyent registra un ligero descenso. En la capital de la Costera hay casi 40 empresas más y el número de mercantiles activas pasa de las 2.071 de 2024 a las 2.109 de 2025 (+38). Del total de empresas, el 85% son de servicios, con 1.791 mercantiles centradas en este sector. 207 son de construcción y 111 de industria. La capital de la Vall baja en 20 el número de empresas activas, que pasan de las 2.640 de 2024 a las 2.620 de 2025. De ellas, 2.053 son de servicios (el 78,3%), por 274 de construcción y 293 del sector industrial. Enguera aumenta en tres las mercantiles activas, llegando a las 315 en 2025. Del total de mercantiles en este municipio, 231 son de servicios, 47 de la construcción y 37 son empresas industriales.

Municipios

A nivel municipal, en la Costera destacan los incrementos que anotan pueblos como l’Alcúdia de Crespins, que eleva a 297 las mercantiles, 11 más que un año antes; o la Llosa de Ranes, que tiene nueve más, alcanzando las 216. Por contra, Canals pierde una y se queda con 737 en 2025; y en Moixent hay dos menos, con 298 mercantiles. En la Canal, Bocairent cuenta con 12 más, totalizando 301; y en l’Olleria crecen hasta las 522, 15 más que un año antes. En Albaida se han cerrado 17, bajando el número total hasta las 496 empresas; en Benigànim hay siete menos (351) y en Aielo de Malferit cuatro menos (300). En la Canal, Anna, Chella y Navarrés sufren bajadas, de dos o tres empresas, situándose en 164 las mercantiles en Navarrés, 137 en Anna y 122 en Chella.

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Las empresas desarrollan su actividad en locales. La Vall d’Albaida, con mayor número de mercantiles, aunque hayan descendido respecto al año anterior, también cuenta con más locales, 7.156 al inicio de 2025, 49 menos que el año anterior. En la Costera, los locales se elevan a 5.351, unos sesenta más, mientras que en la Canal hay 970 locales, cuatro menos que un año antes.