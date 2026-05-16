Educación fulmina el Bachillerato nocturno y recorta 126 horas docentes en el IES l'Estació de Ontinyent

El colectivo docente se mantiene en pie de guerra tras una semana de movilizaciones. El listado de demandas y reivindicaciones es abultado. Solo en la Vall d'Albaida, la asamblea comarcal por la educación pública identifica 65 deficiencias y recortes en una docena de colegios e institutos del territorio.

El IES l'Estació de Ontinyent es uno de los más damnificados por la pérdida de servicios, a las puertas de la puesta en marcha de unas nuevas instalaciones que se están construyendo con una gran inversión de 18 millones de euros. De cara al próximo curso 2026/2027, el centro estima que va a ver reducida su oferta docente en 126 horas. Según explican fuentes del equipo directivo, esta disminución de la carga lectiva obedece fundamentalmente a tres factores.

En primer lugar, la Conselleria de Educación va a fulminar de manera definitiva el Bachillerato Nocturno para personas trabajadoras mayores de 18 años, con la supresión del segundo curso que hasta este año se ofertaba con 60 horas de clase en las modalidades de Ciencia y Tecnología y Humanidades y Ciencias Sociales. El IES l'Estació, que el curso pasado ya perdió el primer curso, era el centro de referencia para el Bachillerato nocturno en la comarca. Aunque cada vez hay menos alumnos que optan por esta vía para completar sus estudios, desde el instituto aseguran que hay demanda y que reciben llamadas de personas interesadas en cursarlo. Apenas 32 centros de toda la Comunitat Valenciana ofertan el Bachillerato nocturno. Este año, la conselleria ha introducido una novedad en las instrucciones del procedimiento de escolarización que exige al menos un cupo de 10 solicitudes de admisión de alumnos para el mantenimiento de los grupos.

En segundo lugar, el IES l'Estació también va a perder una orientadora, que ofrecía una atención de 18 horas. "Es un servicio fundamental, ¿cómo vamos a atender las necesidades del alumnado si no tenemos profesionales formados en este campo?", se pregunta la secretaria del equipo directivo, Pilar Asensio. "Antes era muy extraño que un alumno tuviera necesidades de orientación, pero ahora es algo cada vez más demandado, con el ritmo que llevamos, es algo muy necesario", lamenta.

En tercer lugar (y no por ellos menos importante), el centro también vería reducida el año que viene su oferta de formación profesional. Según la planificación provisional publicada por la conselleria, perdería una unidad presencial del ciclo de Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW). El instituto se movilizó con la presentación de alegaciones ante la Inspección educativa para defender la consolidación de estos estudios en la comarca y la demanda existente.

Los equipos informáticos insuficientes y anticuados, las elevadas ratios y la existencia de solo una plaza docente de pedagogía terapéutica para 900 alumnos son otras de las quejas del IES.

Listado de carencias

Otros institutos como el IES Porçons de Aielo de Malferit o el IES Pou Clar de Ontinyent comparten los inconvenientes derivados de la falta de conserje desde hace un mes. En este último centro, además, denuncian las temperaturas extremas, la ausencia de climatización y sombras en el patio, las goteras en el gimnasio, los talleres y la cantina y el retraso de la conselleria en cubrir la plaza (vacante desde hace un trimestre) de profesor experto en el sector productivo.

En el IES Jaume I de Ontinyent también llevan meses con goteras en el gimnasio y soportan igualmente las temperaturas extremas en las aulas. En este centro denuncian que tienen a dos docentes con más de seis semanas de baja sin ser sustituidos, a tiempo que experimentan un incremento del alumnado nuevo sin recursos.

En el IES Josep Segrelles de Albaida también hay climatización insuficiente en las aulas, ratios muy elevadas en la ESO y Bachillerato, ciclos formativos sin los desdobles necesario y alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo sin atención adecuada.

La falta de sombras en los patios y las temperaturas extremas son demandas compartidas por colegios como el Vicent Gironés, el Martínez Valls, el Carmelo Ripoll, el Lluís Vives o el Bonavista de Ontinyent, junto con la falta de personal especializado para atender a alumnado con necesidades. En el CEIP Bonavista cuestionan la eliminación de los programas Erasmus Internship y Auxiliars de conversa y la pérdida de media plaza de autonomía pedagógica, mientras que en el Colegio de educación especial Vall Blanca han sufrido vacantes de Educación Física y Música ofertadas con muchos retraso y tienen más alumnado con el mismo número de educadores. Por su parte, en el CEIP La Solana señalan la paralización del Pla Edificant, los retrasos en cubrir bajas del personal y las ratios demasiado elevadas en el comedor.