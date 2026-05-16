Ontinyent es la ciudad con el índice de criminalidad más bajo de la Comunitat Valenciana

La inseguridad es un asunto siempre candente que en los últimos tiempos ha ganado fuerza en la conversación pública, alimentado en ocasiones por factores como las redes sociales o las tendencias de opinión, en un contexto de incremento poblacional. La percepción de la seguridad depende en buena medida de elementos subjetivos, pero si se quiere medir la delincuencia hay que acudir a las estadísticas oficiales recopiladas por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

El último balance de la criminalidad publicado por el Ministerio del Interior, correspondiente al año 2025, sitúa a Ontinyent como la ciudad más segura de la Comunitat Valenciana. La capital de la Vall d'Albaida es, al menos, la localidad con una población superior a 20.000 habitantes que registra el índice de delitos más bajo de todo el territorio, con 26,86 infracciones por cada mil habitantes.

En el conjunto de la Comunitat Valenciana, este indicador alcanzó en 2025 los 53,9 delitos por cada mil habitantes, duplicando la cifra de Ontinyent, calculada a partir de los hechos conocidos por la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Policía Autonómica y la Policía Local. En España, el índice de criminalidad fue de 50,3 infracciones/1.000 hab., mientras que en la provincia de Valencia se situó en 55 delitos.

Ontinyent encabeza otra clasificación: fue la ciudad valenciana en la que más descendió la delincuencia a lo largo de 2025. El número de infracciones conocidas retrocedió un 11,74% respecto a 2024 en la cabecera de la Vall, frente al crecimiento experimentado tanto a nivel estatal (+0,8%), como en la provincia de Valencia (+1,4%) y en el ámbito autonómico (+3,3%).

En toda la Comunitat Valenciana, la delincuencia tan solo bajó el año pasado en 17 localidades de más de 20.000 habitantes, mientras que se incrementó en otras 45. En la provincia de Valencia, Cullera lideró el índice de delincuencia, al registrar 86,66 delitos por cada mil habitantes (tres veces más que en Ontinyent). En poblaciones similares en habitantes a la de la Vall, el indicador fue claramente superior, como es el caso de Burjassot (43,4 delitos por cada 1.000 habitantes), Xirivella (46,8 delitos), Aldaia (55,96), Manises (44,25) o Catarroja (42,60).

Al cierre de 2025, Xàtiva se encontraba a mitad de la tabla (en el número 16 de 31), con un índice de 47,79 delitos por cada 1.000 habitantes (por debajo de la media autonómica y estatal), tras contabilizar un incremento de la delincuencia del 3,1% en 2025.

129 infracciones penales menos en un año

En Ontinyent, la criminalidad convencional bajó un 11,9% en 2025, mientras que la ciberdelincuencia lo hizo en una proporción similar (un 11,1%). Aunque se incrementaron los delitos de lesiones y riña tumultuaria (de los 13 de 2024 a los 19 del año pasado) y los delitos contra la libertad sexual (de 8 a 14, con siete denuncias por agresión sexual), bajaron especialmente los robos con fuerza en domicilios y empresas (de 147 1 101), los robos con violencia e intimidación (de 11 a 6), los hurtos (de 154 a 117) y las estafas informáticas (de 249 a 211). También aumentaron los robos de coches (de 11 a 20) y los delitos conocidos de tráfico de drogas (de 10 a 11).

En total, las fuerzas y cuerpos de seguridad cuantificaron en 2025 en Ontinyent 972 infracciones penales, 129 menos que el año anterior. En toda la provincia de Valencia, solo Silla y Montcada -con poco más de 20.000 habitantes frente a los 36.000 que tiene empadronados la localidad de la Vall d'Albaida- registraron menos delitos y se movieron por debajo de la horquilla de los 1.000 hechos conocidos. En la provincia de Alicante, la delincuencia en términos brutos (sin tener en cuenta la población) únicamente fue inferior a la computada en Ontinyent en Mutxamel (864 infracciones), Petret (965) y Aspe (934 delitos).