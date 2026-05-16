Xàtiva posa en marxa la campanya «Fem Bé» de conscienciació ciutadana
El municipi incideix en el servei gratuït de recollida de trastos i en la instal·lació del nou contenidor marró
Cada 17 de maig se celebra el Dia Mundial del Reciclatge, una jornada que convida a reflexionar sobre la importància de reduir residus, reutilitzar materials i apostar per hàbits més sostenibles. A Xàtiva, aquesta efemèride arriba marcada per dues iniciatives recents amb les quals la ciutat vol avançar cap a una gestió més eficient dels residus: la implantació del contenidor marró per a la recollida de matèria orgànica i la posada en marxa d’una nova campanya de conscienciació ciutadana.
La implantació del conegut com a “cinquè contenidor” és una de les principals apostes mediambientals de l’Ajuntament de Xàtiva. El passat mes d’octubre es va iniciar la instal·lació progressiva dels contenidors marrons en diferents punts del terme municipal, un procés que ha culminat amb la col·locació de més d’un centenar d’unitats per tota la ciutat.
Aquest nou sistema permet separar la matèria orgànica de la resta de residus domèstics, una mesura clau per reduir el volum de deixalles que acaba als abocadors. Restes de menjar, pòsits de café, bosses de te, corfes de fruita o restes vegetals poden depositar-se ara en aquests contenidors específics, sempre utilitzant bosses compostables.
La recollida selectiva de la fracció orgànica és una exigència marcada per la normativa europea i estatal, però també representa una oportunitat per avançar cap a models d’economia circular. Separar correctament els residus facilita la producció de compost, redueix l’impacte ambiental derivat del tractament dels fems i contribueix a millorar els percentatges globals de reciclatge.
Per tal d’afavorir la correcta implantació del servei, l’ajuntament i la marca municipal «Xàtiva Sostenible» han desenvolupat diferents accions informatives i de sensibilització dirigides a la ciutadania. Entre elles, s’han instal·lat punts informatius als carrers i mercats municipals amb l’objectiu de resoldre dubtes sobre l’ús del contenidor marró i fomentar la separació adequada dels residus orgànics.
«Fem bé»: la nova campanya de conscienciació
La conscienciació ciutadana també s’ha centrat en un altre dels problemes habituals relacionats amb la neteja urbana: l’abandonament de mobles i objectes voluminosos a la via pública. Per això, l’Ajuntament de Xàtiva ha reforçat recentment la difusió del servei gratuït de recollida de trastos i voluminosos amb una campanya de comunicació destinada a fomentar el seu ús correcte, que porta per nom «Fem Bé» i que se centra en reforçar la neteja i fomentar el reciclatge i el civisme a la ciutat.
El funcionament del servei és senzill. Les persones interessades només han de telefonar al número 670 108 304 per concertar una cita prèvia. El personal municipal indica el dia i l’hora en què s’han de dipositar els objectes davant del domicili perquè siguen retirats pel servei de recollida. El sistema és gratuït i està disponible tant al nucli urbà com a Bixquert, Carraixet i les pedanies.
El Dia Mundial del Reciclatge recorda que la sostenibilitat també depén dels gestos quotidians de la ciutadania. Separar correctament els residus, utilitzar els serveis municipals disponibles i reduir l’abandonament de deixalles són passos fonamentals per construir una ciutat més neta i respectuosa amb el medi ambient.
Amb iniciatives com la implantació del contenidor marró o les campanyes informatives, Xàtiva continua avançant cap a un model de gestió de residus més sostenible i reafirma el seu compromís amb el reciclatge i la conscienciació ambiental.
