La Diputación finaliza el inventario de las piezas del museo de Nino Bravo a la espera del destino final

La noticia fue adelantada por Levante-EMV en febrero del año pasado. El Ayuntamiento de Aielo de Malferit cerraba el museo de Nino Bravo tras recibir un burofax de la familia del cantante por el que se informaba de la rescisión de los contratos de gestión del emplazamiento cultural tras 20 años funcionando. Desde entonces, el cruce de declaraciones se ha sucedido. Y el museo ha permanecido cerrado. Durante las últimas semanas, técnicos de la Diputación de Valencia han realizado un inventario de las piezas, peritando su estado y contrastando las informaciones aportadas por cuatro documentos diferentes. Uno de los motivos aducidos por la familia para adoptar su decisión fue la pérdida de un pantalón usado por el intérprete. La situación ocasionó que el consistorio instruyera un expediente y abonara una cifra aproximada de 8.500 euros por lo sucedido.

De momento, el museo de Nino Bravo no tiene un destino final. La Diputación -a petición de la familia- está revisando la colección. Desde un principio, el organismo supramunicipal apuntó sus intenciones de trabajar para que parte del legado se quedará en el municipio de la Vall d'Albaida. En este impás, han participado como una especie de mediador entre los herederos y el Ayuntamiento, cuyas desavenencias han sido públicas. Las fuentes consultadas han expuesto a este diario que "las piezas han sido identificadas y serán custodiadas de forma profesional". Aunque las intenciones de la Diputación siguen pasando por que parte del legado permanezca en Aielo de Malferit, las mismas fuentes exponen que "la decisión final es de la familia", que tiene los derechos.

Eso sí, los técnicos constatan que las piezas están en buen estado. Solo hace falta visitar las instalaciones para confirmar que es así. Joan Seguí, director del Museu Valencià d’Etnologia (Etno) de la Diputación, confirmó que se ha trabajado sobre el terreno sin problemas: "Ha habido técnicos de conservación y restauradores. Cuando ejecutamos este tipo de trabajos queremos que esos perfiles estén presentes. Hemos comprobado los documentos existentes y se están identificando las piezas que son de la familia y las de donaciones de vecinos o fans. Por lo que me dicen, el estado de las piezas es bueno, aunque puede que algunas que necesiten reparaciones por el tiempo transcurrido, son 20 años, pero como puede ocurrir en cualquier museo". La colección museográfica es amplia: "Se ha hecho un inventario nuevo. Hemos querido trabajar con tiempo para hacer las cosas bien. La familia lo pidió y la Diputación está actuando como especie de tutor para colaborar con ellos y con el Ayuntamiento".

"La familia de Nino Bravo lo pidió y la Diputación está actuando como especie de tutor de las piezas del museo" Joan Seguí — Director del Etno

Asunción García es conservadora del Etno y ha participado en los trabajos desarrollados en Aielo de Malferit: "Lo que estamos haciendo es revisar los diversos inventarios que se han hecho de las colecciones a lo largo de estos años. Cruzamos los datos y comprobamos físicamente las piezas. En este momento tenemos cuatro documentos de referencia diferentes".

"Las piezas, en principio, están aparentemente bien. No hemos encontrado ningun con graves problemas. Es un museo relacionado con una persona mítica, por lo que puede haber un punto de fetichismo para los fans. Puede haber algo que a un seguidor le parezca fantástico porque lo asocia con un momento que vio o sintió en un concierto -por ejemplo-, con algo que haga la experiencia personal", expuso la técnica de la Diputación. "Hay una pieza de una poesía que le escribió una fan, por ejemplo, que muestra el respeto y el cariño que le tuvo la fuente. Hablamos de un museo que contiene piezas de cultura popular muy interesantes. Calculamos que entre 150-160 son piezas de la familia. El resto podrían ser donaciones de fans o vecinos. Estamos en el proceso de cribarlo todo, estamos revisándolas todas una a una", comentó García, que explicó que "el museo de Aielo sí parece un espacio adecuado. Puede haber alguna pieza que haya sufrido por el paso del tiempo, son 20 años, pero lo habría hecho aquí o en otro lugar. El inventario está prácticamente finalizado", comentó.

La restauradora María Gil también ha revisado la colección del museo emplazado en Aielo de Malferit: "Hemos realizado un primer vistazo a todas las piezas y, en general, el estado de conservación es bueno. Hay muchas que son llamativas, como el tema de la indumentaria, los instrumentos, el micrófono, las maletas con las que viajaba u otros efectos personales. Hay cosas que se podrían someter a un proceso de restauración, pero no nos encontramos con un estado de conservación tan grave como para que sea una intervención inmediata. A lo mejor son piezas que tenían la necesidad de ser restauradas incluso en origen, antes de llegar aquí". "Yo aquí veo un museo pequeñito, sí, pero todo está en su sitio. Sabemos que tiene 20 años, no está nada mal. Está todo controlado".

Estado en el que se encuentra actualmente el Museo de Nino Bravo en Aielo de Malferit / Agustí Perales Iborra

Esa es la realidad: el Museo de Nino Bravo en Aielo de Malferit es un espacio pequeño, pero bien dispuesto. Actualmente no hay rastro de las humedades y las piezas están resguardadas pese a los 20 años transcurrido. El Ayuntamiento renovó el espacio en 2023 con fondos propios y una ayuda de la Diputación de Valencia.

Un nuevo proyecto "integral e inmersivo"

Antonio Luna es el representante de la empresa Westin Mayers, que gestiona el legado del cantante junto a su familia. En conversión telefónica con este diario, refrendó que sus intenciones pasan porque las piezas de la colección abandonen Aielo de Malferit: " Nos advirtieron de que existía una discrepancia entre los inventarios históricos y los objetos que están localizados. La Diputación solo puede hacer el inventario de lo que está localizado allí a petición nuestra. Los técnicos están revisando y tutelando el inventario existente". "Luego, otros profesionales serán los que tengan que reconstruir lo que está deteriorado. Existen fotografías y telegramas y volveremos a rehacer un poco el vestuario que se ha perdido a través de fotografías. Lo que está claro es que el contrato con el Ayuntamiento acabó en febrero". "Ahora, toca una fase nueva, más moderna, menos anacrónica. Lo que se está planteando es un centro de interpretación, o un centro más inmersivo, más moderno y está descartado que eso se haga en Aielo de Malferit. Hemos de ser claros: el Ayuntamiento no tiene recursos para ello. Hay que partir desde el sentido común, de la realidad que tenemos en 2026", comentó Luna.

Eso sí, no descartó realizar alguna iniciativa en el pueblo natal del cantante: "Lo que siempre se ha planteado desde la familia, antes de que todo saltara por los aires con el anterior alcalde, es hacer algo en el pueblo, como una ruta. Él se fue de niño, muy joven, a València. Cabe recordar que él se negó a irse de València, no quiso ir a Madrid, cuando otros cantantes se iban a Miami. Fue de los pocos artistas que mantuvo sus raíces. Por ello, también es lógico que se monte algo en València, donde además hay presupuesto para hacer algo importante y buscar la transversalidad. Apostamos por coordinar un plan estratégico y ambicioso".

"Una vez salgamos de Aielo se abre un nuevo proceso. Hablaremos con todas las administraciones: la Diputación, el Ayuntamiento de València y la Generalitat. Luego, también se estudiará coordinar algo en Aielo, pero ajenos a extremismos y luchas. Por ejemplo, es cierto que el seguro pagó el pantalón, pero cabe recordar que desaparece en 2009, se instruye un expediente en 2018 y nos dan traslado en 2026. Partíamos de la base de que todo estaba en un museo que no cumplió su función fundamental, que era proteger y preservar el legado de Nino Bravo", expuso.

"Una vez salgamos de Aielo de Malferit, se abre un nuevo proceso para el museo de Nino Bravo" Antonio Luna — Portavoz de la familia de Nino Bravo

Al recibir un burofax en el que se prohibía el uso de la figura de Nino Bravo por derechos de imagen, el Ayuntamiento de Aielo retiró un busto situado a las puertas del museo y una placa ubicada en una rotonda: "Por favor, eso es un delirio, no tiene ningún sentido. La familia se guardó las espaldas, pero nunca dijo nada del busto y la placa. Hay cesiones gratuitas de las canciones a escuelas y homenajes. Si hubieran dejado la placa y el busto no habría pasado nada. A mí me llamaron de la Diputación y me lo contaron. Enseguida pensé que no tenía sentido. La familia nunca quiso eso. De hecho, nunca ha descartado que se haga algo en Aielo, aunque el conflicto no ayuda", expuso Antonio Luna.

Imagen de archivo de la placa conmemorativa en recuerdo a Nino Bravo que ha sido retirada en una rotonda. / Levante-EMV

A su vez, el portavoz de la familia del cantante defendió el potencial del proyecto que ahora buscará un destino final: "Vayamos a las cifras. En tres años Nino Bravo ha pasado de 800.000 oyentes mensuales a cuantificar las cifras por millones. Se ha conseguido la verificación azul en Spotify, por ejemplo. La gente quiere sus canciones, lo escuchan en todo el mundo. Los datos ilustran su grandeza. Hay una serie programada, un biopic de cuatro capítulos. También una película y un musical. El potencial es tremendo y era el momento de hacer un cambio, de trasladarnos a València. Yo creo que es un destino perfecto, pero se tiene que perfilar todo", apostilló Luna.

"Estamos abiertos a hablarlo todo"

Christian Verdú es el actual alcalde de Aielo de Malferit. Accedió al cargo el pasado 7 de marzo, tras cumplirse el acuerdo alcanzado con el PSPV a principios de legislatura. Ayer analizó la situación desde el prisma local: "Sabemos que las piezas del museo se van de Aielo. Es algo que no nos gusta, claro está. Nos gustaría que se reunieran con nosotros, saber lo que tienen pensado hacer, aunque sí creemos que no van a cambiar de opinión". Consultado sobre la retirada del busto y la placa, apuntó que "la familia nos envió un burofax por el que se nos prohibía usar su imagen al no tener los derechos e hicimos lo que dijeron los abogados. Si tenemos su permiso por escrito no tendríamos problemas en volverlas a poner en el mismo sitio".

"No estamos cerrados a nada. Al contrario, estamos abiertos a hablarlo todo. Yo creo que con entendimiento las cosas avanzan. Y pedimos que se expliquen las cosas bien. Por ejemplo, se ha hablado de humedades en el museo y esto no es así, las piezas han estado bien mantenidas y esto es algo que saldrá en los informes de los técnicos, estoy seguro. El Ayuntamiento lo renovó todo en 2023", finalizó el primer edil.

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Una vez finalizado el inventario, las piezas serán embaladas y trasladadas por una firma especializada hasta un destino que no está definido. Aún quedan muchos pormenores por definir en lo concerniente al futuro museo de Nino Bravo.