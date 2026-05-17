La literatura dialoga con el patrimonio en el segundo encuentro de escritores de la Costera

Montesa acogió este sábado 16 de mayo el II Encuentro de Escritores y Escritoras de La Costera, organizado por la asociación Amics de la Costera-Institut d’Estudis Comarcals. La cita, que nació con el objetivo crear una red comarcal de personas escritoras, se ha consolidado en el calendario como un espacio de convivencia, diálogo e intercambio de conocimientos y experiencias .

El evento comenzó con una bienvenida en la que el historiador Josep Cerdà i Ballester ejerció como anfitrión y pronunció un parlamento en el que puso en valor el legado histórico de Montesa, que, pese a ser uno los pueblos más pequeños de la comarca, ha dado nombre a un valle, a una orden de caballería y a un río, modernamente conocido con el topónimo "artificioso" de Canyoles. Cerdà destacó el potencial de hermanamiento del encuentro.

Josep Cerdà, en un recorrido explicativo por Montesa.q / Amics de la Costera

La programación de la jornada incluyó la presentación de la reedición de la publicación Llegendes de la Costera, a cargo de José V. Martínez y M. Josep Juan, en el Espai Llotja. A continuación, los asistentes participaron en una visita guiada en torno la plaza de la Vila. Tras una pausa para un café, la escritora Alexia Úbeda moderó un espacio de diálogo que giró alrededor de la literatura y su vinculación con la memoria el patrimonio. En una mesa redonda, diferentes escritores y escritoras del territorio que han trabajado esta última temática en su obra abordaron tanto su dimensión histórica como sus posibilidades de reescritura desde perspectivas contemporáneas

Posteriormente, se celebró una comida de hermandad seguida de una visita guiada al Castillo de Montesa, un espacio durante el que se recitaron textos de manera libre y espontánea.

Una imagen del encuentro de escritores en el Espai Llotja de Montesa. / Amics de la Costera

Reivindicación del patrimonio

En la clausura del encuentro, el presidente de Amics de la Costera, Vicent Torregrossa, reivindicó la necesidad de "mantener y hacer valer" el patrimonio. "Una manera de hacerlo valer es a través de la literatura. De hecho, hay una relación recíproca entre literatura y patrimonio. Dicho de otro modo: se retroalimentan", remarcó el profesor e investigador. "La literatura, por un lado, preserva la memoria del patrimonio y, por otro lado, lo reinterpreta. Nos lo transmite con la mirada más o menos realista de la ficción", incidió.

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"Hemos celebrado el II Encuentro de Escritores y Escritoras de La Costera con la colaboración de gente venida de fuera de la comarca, puesto que no queremos ser comarquinals", prosiguió Torregrossa. "Nos queremos valencianos y valencianas que escribimos en nuestra lengua y que nos sabemos inmersos en una Historia y en un Patrimonio de verdad y nuestros. Ahora lo sabemos, aunque nos lo han querido esconder durante mucho de tiempo", apostilló en su intervención.