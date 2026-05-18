Del Ciutat de Xàtiva CFB al fútbol profesional: más de 20 casos de éxito y dos nuevos fichajes por el Elche CF
Carles Estrelles firma su incorporación al Elche CF de cara a la próxima temporada y se une a Cayetano Ramón, quien ya dio el salto a la cantera ilicitana esta temporada
El club de fútbol Ciutat de Xàtiva CFB vuelve a demostrar, una vez más, que su modelo deportivo y formativo continúa dando frutos y situando al club como una de las escuelas de fútbol base de referencia no solo en Xàtiva, sino también en toda la comarca y poblaciones próximas. En esta ocasión, dos nuevos jugadores formados en la entidad harán el salto a una cantera profesional como la del Elche CF.
El primero de ellos es Cayetano Ramón, jugador del Infantil A, quien ya dio el paso esta misma temporada incorporándose a la disciplina ilicitana en pleno curso deportivo, una muestra de su nivel, proyección y evolución. A él se suma ahora Carles Estrelles, jugador del Infantil C, que ha firmado su incorporación al Elche CF de cara a la próxima temporada, confirmando una vez más la capacidad del club para detectar, desarrollar y potenciar talento.
Con estas dos nuevas incorporaciones, ya son más de 20 jugadores los que han pasado por el Ciutat de Xàtiva CFB y han conseguido dar el salto a canteras profesionales en menos de diez años de trayectoria, desde la fusión del club en 2017. Una cifra que refuerza el posicionamiento del Ciutat de Xàtiva como una escuela consolidada, con una metodología de trabajo contrastada, entrenadores cualificados y una apuesta clara por el crecimiento integral de sus futbolistas.
Desde el club de Xàtiva se valora este nuevo éxito con enorme satisfacción: “Nuestro objetivo no es únicamente formar futbolistas, sino personas preparadas para competir, crecer y aprovechar oportunidades como estas. Que más de 20 jugadores hayan llegado a estructuras profesionales en tan poco de tiempo es el mejor reflejo del trabajo de muchas personas.” El Ciutat de Xàtiva CFB continúa así escribiendo su historia y consolidándose cómo una de las grandes referencias del fútbol base valenciano.
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