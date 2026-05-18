Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga profesoresSueldo docentesAnálisis eleccionesValencia CF EuropaMédicos MIR
instagramlinkedin

Del Ciutat de Xàtiva CFB al fútbol profesional: más de 20 casos de éxito y dos nuevos fichajes por el Elche CF

Carles Estrelles firma su incorporación al Elche CF de cara a la próxima temporada y se une a Cayetano Ramón, quien ya dio el salto a la cantera ilicitana esta temporada

Carles Estrelles, del Ciutat de Xàtiva CFB, ficha por la cantera del Elche CF.

Carles Estrelles, del Ciutat de Xàtiva CFB, ficha por la cantera del Elche CF. / Ciutat de Xàtiva CFB

Lluis Cebriá

Xàtiva

El club de fútbol Ciutat de Xàtiva CFB vuelve a demostrar, una vez más, que su modelo deportivo y formativo continúa dando frutos y situando al club como una de las escuelas de fútbol base de referencia no solo en Xàtiva, sino también en toda la comarca y poblaciones próximas. En esta ocasión, dos nuevos jugadores formados en la entidad harán el salto a una cantera profesional como la del Elche CF.

Cayetano Ramón dio el saldo a la cantera del Elche CF a inicios de esta temporada.

Cayetano Ramón dio el saldo a la cantera del Elche CF a inicios de esta temporada. / Ciutat de Xàtiva CFB

El primero de ellos es Cayetano Ramón, jugador del Infantil A, quien ya dio el paso esta misma temporada incorporándose a la disciplina ilicitana en pleno curso deportivo, una muestra de su nivel, proyección y evolución. A él se suma ahora Carles Estrelles, jugador del Infantil C, que ha firmado su incorporación al Elche CF de cara a la próxima temporada, confirmando una vez más la capacidad del club para detectar, desarrollar y potenciar talento.

Con estas dos nuevas incorporaciones, ya son más de 20 jugadores los que han pasado por el Ciutat de Xàtiva CFB y han conseguido dar el salto a canteras profesionales en menos de diez años de trayectoria, desde la fusión del club en 2017. Una cifra que refuerza el posicionamiento del Ciutat de Xàtiva como una escuela consolidada, con una metodología de trabajo contrastada, entrenadores cualificados y una apuesta clara por el crecimiento integral de sus futbolistas.

Noticias relacionadas

Desde el club de Xàtiva se valora este nuevo éxito con enorme satisfacción: “Nuestro objetivo no es únicamente formar futbolistas, sino personas preparadas para competir, crecer y aprovechar oportunidades como estas. Que más de 20 jugadores hayan llegado a estructuras profesionales en tan poco de tiempo es el mejor reflejo del trabajo de muchas personas.” El Ciutat de Xàtiva CFB continúa así escribiendo su historia y consolidándose cómo una de las grandes referencias del fútbol base valenciano.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cinco días de cola en la calle Colón para conseguir uno de los relojes que Swatch lanza hoy con una marca de lujo
  2. Llorca promete a un grupo de profesores una nueva oferta con subida de sueldo: 'Encontraremos un punto medio
  3. Balneario de Alameda: tres años taponando un manantial de aguas curativas
  4. Así será la visibilidad del césped desde las gradas del Nou Mestalla
  5. Los pisos se venden con un descuento de 50.000 euros en València por la caída a plomo de las ventas
  6. Los pisos tipo 'Dubái' llegan a Valencia: 300 viviendas de 30 metros a 99.000 euros
  7. Un fallecido y un herido en un accidente de tráfico en la A-3 a su paso por Caudete de las Fuentes
  8. Gandia prevé una ocupación hotelera del 90 % durante el puente festivo que celebra gran parte de la Comunidad de Madrid

Del Ciutat de Xàtiva CFB al fútbol profesional: más de 20 casos de éxito y dos nuevos fichajes por el Elche CF

Mario de Mingo, del Orihuela Cycling Team, gana el Trofeo Sant Pascual del Genovés

La exposición “Mujeres reales: de la A a la Z” llega a Xàtiva

La exposición “Mujeres reales: de la A a la Z” llega a Xàtiva

El Xàtiva Voleibol senior femenino roza el ascenso a primera autonómica

"Siempre te llevaremos en el corazón": Cientos de motos rugen en la Pobla del Duc para homenajear a Raúl 'Panete', el motorista fallecido en el Genovés

"Siempre te llevaremos en el corazón": Cientos de motos rugen en la Pobla del Duc para homenajear a Raúl 'Panete', el motorista fallecido en el Genovés

Así ha sido el homenaje a Panete, el motorista fallecido hace un año en el Genovés

Sin rivalidad en la elección de la Fallera Mayor de Xàtiva: solo una candidata opta a la designación

Sin rivalidad en la elección de la Fallera Mayor de Xàtiva: solo una candidata opta a la designación

El Síndic afea a la conselleria la vulneración de derechos en el colegio Lluís Vives de Ontinyent por el retraso en cubrir la plaza de educadora

El Síndic afea a la conselleria la vulneración de derechos en el colegio Lluís Vives de Ontinyent por el retraso en cubrir la plaza de educadora
Tracking Pixel Contents