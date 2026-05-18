Los equipos directivos de todos los centros públicos de Ontinyent se suman a las protestas educativas

Los equipos directivos de todos los centros públicos de Ontinyent se han unido este lunes para expresar su "apoyo firme y explícito" al profesorado en huelga para reivindicar mejoras educación pública valenciana.

En el inicio de la segunda semana de movilizaciones, los responsables de los diferentes colegios e institutos de la localidad han leído un manifiesto conjunto en el marco de una concentración convocada en la plaza de la EPA Sant Carles, "con la voluntad de reforzar la tarea de los interlocutores e interlocutoras, contribuir a un acuerdo real, útil y transformador, y a la vez hacer visible la realidad de nuestros centros, reconocer el esfuerzo de la comunidad educativa y defender el futuro de la educación pública".

Según denuncian los equipos directivos, "el día a día en los centros públicos valencianos evidencia un deterioro sostenido" que "se hace especialmente visible ante ciertas realidades muy preocupantes, como, por ejemplo, el aumento de los problemas de salud mental en adolescentes, con casos de ansiedad, autolesiones o ideaciones suicidas". "Cuando aparecen (y lo hacen con una frecuencia cada vez más alarmante) se prioriza la respuesta administrativa: protocolos, informes y registros. Pero los recursos para la atención directa continúan siendo insuficientes, mientras los servicios externos están saturados y la responsabilidad recae sobre los equipos docentes", han lamentado.

Lectura del manifiesto de los equipos directivos. / Assemblea Docents Vall d'Albaida

La situación que ha llevado los claustros de los IES a decir “basta” se concreta, además, en una serie de deficiencias, como los retrasos prolongados al cubrir bajas e incorporaciones tardías de personal; las ratios elevadas y sobrecarga burocrática que dificultan la tarea docente; los desdoblamientos asumidos por el profesorado sin recursos adicionales; el incremento del alumnado recién llegado sin los recursos necesarios para una atención adecuada; la falta de personal especialista en Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje, orientadores y recursos para el alumnado con necesidades educativas; las infraestructuras deficientes, con goteras, temperaturas extremas y carencia de climatización adecuada; la falta de recursos materiales, con equipos informáticos insuficientes y anticuados; la supresión de programas educativos y auxiliares de conversación y una pérdida "abrumadora" de horas lectivas.

"Los institutos son mucho más que espacios de aprendizaje académico: son lugares donde se construye el pensamiento crítico, la identidad y el futuro de toda una generación. Garantizar unas condiciones dignas en los IES es apostar por una sociedad más formada, más justa y con más oportunidades", profundiza el comunicado.

En la concentración también se han relatado las carencias que sufren los centros de educación infantil y primaria de Ontinyent, con aulas con temperaturas extremas y carencia de sombras en los patios; retrasos importantes en la cobertura de bajas del personal docente y educativo; falta de personal especialista en Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje, orientadores y recursos para el alumnado con necesidades educativas; incremento de alumnado sin aumento proporcional de recursos; eliminación de programas educativos y auxiliares de conversación; infraestructuras provisionales o insuficientes y paralización de planes de mejora y ratios elevadas también en servicios como el comedor escolar.

"Los centros de educación infantil y primaria son la base de todo el sistema educativo. Es donde se ponen los cimientos del desarrollo personal, emocional y académico del alumnado. Cuidarlos y dotarlos adecuadamente es asegurar un futuro sólido para toda la comunidad educativa. Educar ya es, por sí mismo, un reto complejo; no tendría que estar condicionado por una carencia de medios tan abrumadora", inciden los equipos directivos.

Igualmente, el comunicado señala las "importantes dificultades" que afectan al Centro de Educación Especial Vall Blanca, donde también se denuncian condiciones térmicas inadecuadas en las aulas, junto con un incremento constante de alumnado a lo largo del curso, asumido con los mismos recursos; agresiones físicas recurrentes hacia el personal (agarradas, mordiscos, veces), "que se han ido normalizando y generan una carga emocional y física significativa"; retrasos en la cobertura de bajas del personal educador y una insuficiencia de recursos personales especializados.

"Nos encontramos, en definitiva, ante una realidad educativa cada vez más compleja, que no puede ser abordada únicamente con el esfuerzo y la voluntad de los equipos docentes. Resulta imprescindible una respuesta institucional efectiva, sostenida y adaptada a las necesidades reales de los centros educativos", continúan los claustros.

Demandas concretas

En la escuela de adultos, la EOI y el conservatorio de Ontinyent también se constata "un deterioro progresivo" que el comunicado no pasa por alto, que se plasma en una reducción considerable de grupos, de horas de coordinación y de la oferta formativa, que limita las oportunidades de formación para la ciudadanía; una carencia de personal esencial como conserjes, administrativos u orientadores, que dificulta su funcionamiento cotidiano; una pérdida de profesorado y dificultades para dar respuesta a una demanda que continúa creciendo y unas condiciones de infraestructura inadecuadas, con temperaturas extremas en periodos especialmente sensibles como las certificaciones.

"Proteger y reforzar estas enseñanzas no es una cuestión secundaria. Es garantizar oportunidades, cohesión social y acceso real a la formación para todas las personas, independientemente de su edad o trayectoria", mantienen.

Ante este escenario, los equipos directivos reclaman la cobertura inmediata de todas las sustituciones docentes para garantizar la continuidad educativa y evitar la sobrecarga del profesorado; el incremento de recursos personales para la atención a la diversidad, con más profesorado especializado y personal de apoyo; una reducción significativa de las ratios que permita una atención real e individualizada del alumnado, con espacios adecuados; planes específicos de acogida e inclusión para el alumnado de incorporación tardía y de origen extranjero y un mayor apoyo socioeducativo, con refuerzo de la coordinación con servicios sociales y más presencia de profesionales en los centros".