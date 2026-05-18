La exposición “Mujeres reales: de la A a la Z” llega a Xàtiva

El proyecto artístico y literario "Mujeres reales: de la A a la Z" se inaugura el jueves, 21 de mayo, a las 19:30 horas en la Biblioteca Municipal de Xàtiva, con una tertulia literaria sobre el poder transformador del periodismo de opinión que pondrá el foco en dos mujeres potentes: Emilia Pardo Bazán y la setabense Artemina Botella Hilario.

La propuesta está organizada por el equipo de investigación Loqui Aude del IES Josep de Ribera, que se presenta con ella a los Premios Sapiencia 2026. El equipo, tutorizado por las profesoras Laura Martínez y Ana Belén Pina, está integrado por las alumnas de 2º Bachillerato Silvia Alonso, Daniela Bernabeu, Paula Chaquet, Carmen García Bono y Miriam Giner.

"El acto inaugural combinará actuaciones de cuentacuentos para adultos, a cargo de la filóloga setabense y experta en audiolibros, Sandra Benito Roca, con música en directo a cargo de Gemma Grau Gironés y Neus Bou Cazaurang, y servirá para inaugurar oficialmente la exposición Cuentos ilustrados de Pardo Bazán, producida por el alumnado de Bachillerato Artístico del IES Josep de Ribera", exponen las responsables.

Junto al equipo Loqui Aude, participarán también en el acto el profesor e historiador setabense, Salvador Català.

“Mujeres reales, de la A a la Z” aborda, desde una perspectiva diacrónica, los temas de actualidad que han sido y son objeto de crítica en el periodismo de opinión, mediante tres protagonistas excepcionales: Emilia Pardo Bazán (finales del siglo XIX y principios del XX), Artemina Botella Hilario (primer tercio del siglo XX), y jóvenes de la actual generación Z", prosiguen las mismas fuentes.

"El objetivo del proyecto es comprobar cómo la libertad de expresión es uno de los pilares de las democracias, pero al mismo tiempo, requiere de osadía y valentía para exponerla públicamente, especialmente en sociedades polarizadas como la actual y como también lo fue la del primer tercio del siglo XX", comentan..

Cómo ejercer la libertad de expresión

"A pesar del riesgo, el proyecto apuesta por la necesidad de incluir técnicas comunicativas y expresivas en todos los niveles educativos para promover el ejercicio de uno de los derechos fundamentales de nuestra sociedad recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 19), en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (artículo 11), y en la Constitución Española (artículo 20)", exponen las mismas fuentes.

Campaña de agitación con Patricia Bolinches

A su vez, añaden que “Mujeres reales: de la A a la Z” se presenta al público de Xàtiva en primicia con un cartel elaborado expresamente para la ocasión por la diseñadora gráfica setabense Patricia Bolinches.

“Estamos convencidas de que esta imagen tiene todos los ingredientes para convertirse en icono de la auténtica rebeldía juvenil contemporánea, porque refleja a la perfección la necesidad revolucionaria de seguir apostando por la libertad de expresión”, avanzan las tutoras del proyecto.

Las actividades del trabajo de investigación comenzaron en enero con intervenciones radiofónicas de las jóvenes de la generación Z, continuaron en abril con el desarrollo de situaciones de aprendizaje en el colegio Attilio Bruschetti, con alumnado de los equipos de Debate de 5º y 6º de Primaria, y finalizaron el pasado 8 de mayo con una tertulia literaria intergeneracional en la Biblioteca Municipal de Xàtiva, entre alumnado de Bachillerato y usuarios y usuarias de ACOFEM.

La campaña se completará durante los próximos días con la publicación diaria de audiocuentos de Pardo Bazán en formato podcast en las cuentas de Instagram y Facebook del IES Josep de Ribera. Cada cuento incluirá las ilustraciones realizadas expresamente para la ocasión por alumnado del Bachillerato Artístico del IES Josep de Ribera.

Cuentos ilustrados

Veintisiete jóvenes artistas de 2º Bachillerato han dibujado escenas de los 10 Cuentos de Emilia Pardo Bazán que, además de ser objeto de este proyecto, son materia de estudio para las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) desde este curso académico.

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Las ilustraciones originales estarán expuestas en la sala principal de la Biblioteca Municipal de Xàtiva, a partir de la próxima semana. En la exposición, no solo habrá imágenes, sino también palabras que podrán ser escuchadas mediante códigos QR asociados a cada uno de los cuentos.