El Festival de Primavera de Ontinyent llevará más de una veintena de actividades a la calle Major

Ontinyent celebrará el próximo sábado 23 de mayo una nueva edición del Festival de Primavera, una propuesta impulsada por el ayuntamiento que llevará a la calle Major una amplia oferta cultural, artística y de ocio familiar. La regidora coordinadora del festival, Sayo Gandia, presentaba este lunes una programación que incluirá más de una veintena de actividades y talleres a lo largo de toda la jornada repartidos entre las calles Gomis y Maians, la Casa del Delme, la plaza de San Carlos y la renovada plaza de la Concepción. La regidora explicaba que el Festival de Primavera mantiene su carácter itinerante por los barrios de la ciudad, aunque este año se concentrará en una única jornada, donde el objetivo continúa siendo ofrecer “un festival pensado para todas las edades, donde se junten varias generaciones para disfrutar de la programación”.

La actividad empezará a las 10:00 horas en la Casa del Delme con la apertura de “The-Monkiki Market”, una propuesta dedicada al cómic, la ilustración, la artesanía y la cultura pop. A partir de las 11:00 horas se abrirán los espacios familiares y de ocio distribuidos a lo largo de la calle Major, con actividades que permanecerán activas hasta las 14:00 horas y que se retomarán de nuevo de 17:30 a 20:30 horas. La programación matinal arrancará con el recorrido inaugural de la muestra itinerante colectiva “Arte en los balcones”, organizada junto con la Associació Veïnal de Poble Nou y con el acompañamiento de la Colla de Dolçainers i Tabaleters El Regall. La muestra convertirá los balcones de la calle Major y diferentes puntos del barrio de Poble Nou en una gran galería urbana al aire libre con obras de artistas reconocidos. A lo largo de la mañana se sucederán las actividades participativas y los talleres creativos, como una clase abierta de lindy hop, un taller joven de iniciación al sketchbook urbano mediante acuarela y varias sesiones de talleres de arte floral. La regidora agradecía la implicación de los establecimientos comerciales de las calles Gomis y Maians, que participarán con talleres durante toda la jornada.

A las 12:30 horas la renovada plaza de la Concepción acogerá la actuación de Nanets Band Rock, una propuesta musical dirigida al público familiar con versiones de temas conocidos adaptados para los más pequeños. Después de la parada de mediodía, la actividad se retomará a partir de las 17:30 horas con nuevas propuestas lúdicas y familiares, entre ellas el “Carro de juegos” de la compañía Ameba en la plaza de San Carlos o nuevas sesiones de los talleres creativos. Uno de los momentos más singulares llegará a las 18:00 horas con “Música en los balcones”, una iniciativa que llenará las calles Gomis y Maians de diferentes estilos musicales interpretados desde cinco balcones situados a lo largo del recorrido, una propuesta que incluirá actuaciones de rock and roll, swing, flamenco, jazz o blues.

Finalmente, el Festival de Primavera concluirá a las 19:30 horas con las exhibiciones de danza de la Joven Compañía Masters Ballet en la plaza de la Concepción, una actuación que tradicionalmente pone el punto final a esta cita cultural y familiar.

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Sayo Gandia explicaba que “hemos querido sumar la Casa del Delme al festival porque todavía hay gente que no conoce este espacio y pensamos que puede ser un incentivo más para venir a participar”. Este espacio acogerá durante toda la jornada mercado de artesanía e ilustración hecha a mano, zona gaming, exposición de artistas y una intensa programación de actividades con talleres de dibujo, pintacaras fantasía, torneos, charlas y encuentros con ilustradores de prestigio. Entre las citas destacadas figuran el torneo “Demon Slayer”, la presentación del nuevo libro de Shaun Elay o la charla “Perros de cómico”, organizada por la asociación The-Monkiki Comic. Sayo Gandia invitaba la ciudadanía de Ontinyent y de las localidades vecinas a participar del festival.