"Siempre te llevaremos en el corazón": Cientos de motos rugen en la Pobla del Duc para homenajear a Raúl 'Panete', el motorista fallecido en el Genovés
La matinal organizada por Locoxporlamoto fue especialmente emotiva por el tributo de amigos y familiares en recuerdo del antiguo integrante
Cientos de motos se dieron cita este domingo para participar en la ya tradicional matinal motera organizada en la Pobla del Duc por estas fechas por la asociación Locoxporlamoto.
El evento fue este año especialmente emotivo porque sirvió para rendir un cálido homenaje a Raúl Cabanes, 'Panete', el motorista del Genovés fallecido en abril de 2025 a los 48 años de edad, cuando circulaba por la carretera CV-610 a la altura de esta localidad de la Costera.
El acontecimiento del domingo, que ya suma dieciocho ediciones, comenzó a las 9 de la mañana e incluyó un almuerzo con música en directo y una ruta turística, además de un sorteo de regalos y el reparto de camisetas, en medio de un ambiente excepcional de hermandad en el que el recuerdo de Cabanes sobrevoló en todo momento el ambiente. En el espacio de la celebración se colgó una gran pancarta con su rostro. Familiares y numerosos amigos del fallecido participaron en el tributo, que también contó con la actuación musical del grupo Second Coming.
Panete, que perteneció al motoclub de la Pobla del Duc y a la peña Moto Europa, era una persona muy querida no solo en el mundo del motor, del que era un fanático. También solía ejercer como portador del Cristo en su pueblo. "Allí donde estés, amigo, nosotros siempre te llevaremos en el corazón", manifiesta Batiste Llopis, uno de los antiguos compañeros del fallecido.
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