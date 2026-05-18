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Mario de Mingo, del Orihuela Cycling Team, gana el Trofeo Sant Pascual del Genovés

El ciclista del club alicantino se impone en el esprint de la prueba puntuable para la Challenge autonómica

Podio del Trofeo Sant Pascual de ciclismo del Genovés.

Podio del Trofeo Sant Pascual de ciclismo del Genovés. / Levante-EMV

Jesús Sansaloni

El Genovés

El ciclista Mario de Mingo, del equipo Orihuela Cycling Team, se proclamó campeón absoluto del Trofeo Sant Pascual del Genovés, prueba puntuable para la Challenge autonómica de categoría junior y sub-23. Una prueba que se decidió en las últimas vueltas, cuando un grupo de cuatro corredores pudo escaparse hasta llegar al final.

De Mingo fue más rápido en el esprint en sub-23, mientras que Oriol Blasco, del Castell de Onda, venció en la categoría juvenil, dando un nuevo vuelco a la clasificación.

Con este resultado, el ciclista cubano Alexis Rodríguez encabeza la clasificación general sub-23, mientras que en la categoría junior se sitúa líder Borja Giménez, del CC Ontinyent. El corredor de Canals Vicent Andrés, del Baqué-Movistar, fue el primer ciclista comarcal, tras finalizar séptimo en una carrera sin contar con ningún compañero.

El onitnyentí Nicolás Donat en el podio de la Vuelta a los viñedos.

El onitnyentí Nicolás Donat en el podio de la Vuelta a los viñedos. / Levante-EMV

Vuelta a los viñedos

El ciclista de Ontinyent Nicolás Donat subió al podio tras lograr la tercera plaza en la Vuelta a los Viñedos cadete, celebrada durante todo el pasado fin de semana en Villarrobledo. Donat realizó una magnífica contrarreloj en la jornada del sábado, después de lograr el cuarto puesto, mientras que en la carrera del domingo pudo arañar algunos segundos que le sirvieron para meterse en el podio.

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Héctor Albero, en el puesto 24, fue el mejor corredor del CC Ontinyent en esta misma prueba que fue muy rápida en la etapa del domingo.

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