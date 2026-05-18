Público, hosteleros y comerciantes aplauden el éxito del nuevo formato de la Fira de Tendes, Tapes i Rock en Ontinyent

Ontinyent cerró este domingo una XIII edición de la Fira de Tendes, Tapes i Rock marcada por la gran afluencia de público, el buen ambiente a los diferentes espacios del recinto ferial y, especialmente, por la positiva valoración que tanto comerciantes como hosteleros y organización han realizado del nuevo formato y distribución de la feria. La reorganización de los espacios, con una mayor integración entre la oferta comercial, gastronómica y musical, ha sido uno de los aspectos más destacados por los participantes, que coinciden en señalar que la nueva ubicación ha contribuido a generar una experiencia más atractiva para el público asistente.

La vicepresidenta primera de la Diputación de València y regidora de Promoción Económica del Ayuntamiento de Ontinyent, Natàlia Enguix, ha hecho una valoración “muy positiva” del acontecimiento y ha destacado especialmente “el gran ambiente que se ha respirado durante todo el fin de semana y la buena respuesta que hemos tenido tanto por parte del público como de los sectores participantes”. Enguix explica que “tanto hosteleros como comerciantes nos han transmitido que están muy contentos con el cambio de ubicación y con el nuevo formato de la feria. Desde el Ayuntamiento queremos sobre todo dar las gracias a las asociaciones comerciales Comerç IN y SOC, así como a la asociación de hosteleros Ahval, por el esfuerzo y el trabajo que han hecho durante todo el fin de semana”.

La regidora ha incidido en que la combinación de comercio, gastronomía y música “ha vuelto a demostrar que es una fórmula muy atractiva para el público y una buena manera de dinamizar la ciudad”. “Con este tipo de iniciativas conseguimos que Ontinyent sea una ciudad de atracción, no solo para la gente de la ciudad sino también para personas llegadas otros municipios de la Vall d'Albaida y de las comarcas vecinas”, ha señalado. Enguix también ha puesto en valor el apoyo recibido por parte de la Diputación de València a través del área de Promoción Económica, así como la creación de un espacio institucional para dar visibilidad a las diferentes iniciativas impulsadas desde el Ayuntamiento.

Desde el ámbito comercial, la presidenta de Comerç IN, Anna Ferrero, coincide en destacar la buena acogida del nuevo modelo organizativo y apuntaba que “la valoración general es positiva o muy positiva, tanto en cuanto a la nueva ubicación como el impacto económico”. Ferrero explica que la feria “no solo ha servido para vender productos o servicios, sino también para posicionar los negocios, darlos visibilidad y captar nuevos clientes”. Además, remarca que “la confluencia entre comerciantes y hosteleros en un mismo espacio ha permitido crear una experiencia conjunta de ocio muy atractiva tanto para adultos como para familias”. A pesar de que la lluvia registrada durante la tarde de domingo afectó el último tramo de la feria, Ferrero consideraba que “en conjunto la edición ha sido un éxito”.

Un espacio optimizado

También desde el sector hostalero se destaca el acierto del nuevo formato. El presidente de AHVAL, José Seguí, señala que “este tipo de formato nos gusta mucho a los hosteleros y siempre lo hemos defendido porque pensamos que el recinto está perfectamente optimizado para este tipo de evento y, al mismo tiempo, se reducen las molestias al vecindario”. Seguí incidía en las ventajas de trabajar conjuntamente entre los diferentes establecimientos participantes. “Compartir infraestructura y coordinarnos nos ha permitido aunar esfuerzos y ofrecer una propuesta gastronómica más amplia, variada y de calidad, beneficiando tanto los restauradores con más experiencia como los que participaban por primera vez”, explica.

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La XIII Fira de Tendes, Tapes i Rock ha contado este año con más de una treintena de estands comerciales, una amplia oferta gastronómica y una intensa programación musical y de actividades de ocio repartida entre las diferentes zonas habilitadas al recinto ferial. La creación de una “zona gastro” más amplia y de una “zona noche” específica para las actuaciones musicales ha sido una de las principales novedades de esta edición, una apuesta que, según coinciden organización y participantes, ha contribuido a consolidar un modelo de feria más moderno, funcional y atractivo tanto para los sectores participantes como para el público visitante.