Sin rivalidad en la elección de la Fallera Mayor de Xàtiva: solo una candidata opta a la designación

La Junta Local Fallera de Xàtiva ha hecho público el nombre de las candidatas para ostentar los máximos cargos de representación en el ejercicio 2026-2027.

Una vez cerrado el plazo, solo una aspirante ha formalizado su intención de postularse al puesto de Fallera Mayor de Xàtiva. El mismo número de pretendientes que tiene el cargo de Fallera Mayor Infantil. Nada que ver con el escenario que se planteó el año pasado, cuando hasta tres mujeres y cuatro niñas presentaron sus candidaturas y rivalizaron por el nombramiento.

Las dos aspirantes de este 2026, de hecho, ya se postularon al proceso en 2025. Cristina Vidal i Real, integrante de la comisión de la Falla El Cid-Trinitat, es virtualmente la nueva Fallera Mayor de Xàtiva, mientras que Carlota Vercher i Mallol, de la Falla Molina Claret, acaricia el sueño de ser Fallera Mayor Infantil.

Aunque son las únicas que optan a los respectivos cargos, las dos pretendientas deben participar este próximo 31 de mayo en la tradicional jornada de convivencia organizada por la JLF de Xàtiva, donde los jurados designados las evaluarán y decidirán si son aptas para representar a la fiesta. "El espíritu fallero vuelve a sentirse: dos nombres, dos historias, un mismo sueño", han señalado desde la entidad fallera al anunciar a las aspirantes.

Alegría en las comisiones

La comisión Cid-Trinitat ha transmitido a Cristina Vidal su "más sincera enhorabuena" por su candidatura. "Desde que eras muy pequeña siempre has llevado las Fallas en tu corazón, y por eso estamos seguros de que representarías a toda la ciudad de manera impecable", han indicado en un mensaje público.

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Por su parte, la falla Molina Claret también ha deseado a Carlota Vercher "toda la suerte del mundo en este camino tan bonito" al anunciar su candidatura. "Una aventura muy especial que, estamos seguros, vivirás con toda la ilusión, alegría y aprecio que te caracterizan", han manifestado.