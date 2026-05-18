Sensores de humedad y controladores inalámbricos para ahorrar un 35% de agua en los parques y jardines de Alfarrasí

La Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, que dirige Marián Cano, ha impulsado en Alfarrasí un sistema de riego inteligente y automatizado que combina sensores de humedad y controladores inalámbricos para optimizar el consumo de agua en las zonas verdes de la localidad.

El proyecto ha contado con una ayuda cercana a los 90.000 euros en el marco del programa Territorios Innovadores, una iniciativa de la Generalitat para impulsar la I+D+i con impacto en los municipios de la Comunitat Valenciana.

El director general de Innovación, Juan José Cortés, ha visitado este municipio valenciano para conocer con mayor detalle este proyecto, que permitirá reducir entre un 25 % y un 35 % el gasto hídrico, con el consiguiente ahorro para las arcas públicas.

“La innovación aplicada a la gestión del agua es fundamental para avanzar hacia municipios más sostenibles, resilientes y eficientes en el uso de los recursos públicos”, ha señalado Cortés, quien ha destacado que la digitalización y el uso inteligente de los datos "permiten mejorar servicios esenciales y afrontar con mayores garantías retos como la sequía o el cambio climático”.

El director general ha mantenido un encuentro con el alcalde de la localidad, Ismael Sanvictor, que junto al concejal de Agricultura, Juan Emilio Sanz, ha explicado el funcionamiento de este desarrollo tecnológico, basado en tecnología de Internet de las Cosas (IoT), que permite medir en tiempo real las condiciones del suelo y aplicar técnicas de agricultura de precisión.

Por su parte, Sanvictor ha subrayado que esta actuación permitirá “modernizar la gestión de las zonas verdes municipales y optimizar un recurso tan valioso como el agua, especialmente en un contexto marcado por la sequía”. Asimismo, ha agradecido el respaldo de la Generalitat a “proyectos que ayudan a los pequeños municipios a incorporar soluciones innovadoras con impacto directo en la calidad de vida de la ciudadanía”.

El sistema es capaz de activar o detener el riego de forma automática, evitando pérdidas por exceso de agua o riegos innecesarios durante episodios de lluvia.

Los sensores instalados monitorizan la humedad, la temperatura y la conductividad del suelo, un parámetro clave para evaluar la salinidad y el estado del terreno. Además, la plataforma permite gestionar de forma remota las instalaciones de riego, eliminando desplazamientos y facilitando la detección temprana de fugas.

Esto es posible gracias a la instalación de controladores inalámbricos junto a las válvulas de riego, que alimentan sus baterías mediante energía solar y pueden activar la irrigación de forma remota o automática.

El objetivo es que el riego se active exclusivamente cuando los niveles de humedad del suelo caigan por debajo de los valores óptimos, aportando únicamente el agua necesaria para mantener las plantas en perfecto estado sin desperdiciar recursos.

Formación específica para el personal

Durante la puesta en marcha del sistema, el personal técnico municipal ha recibido formación específica para el manejo de la plataforma y el mantenimiento básico de sensores, válvulas y equipos de comunicación, reforzando así la autonomía operativa del ayuntamiento.

Se trata, además, de un sistema modular, escalable y replicable, que puede extenderse a otras zonas verdes del municipio o implementarse en otras localidades. “Aspiramos a que este sistema de riego eficiente y sostenible pueda servir de modelo para otros consistorios de la Comunitat Valenciana”, ha concluido Cortés.

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Territorios Innovadores es un programa de la dirección general de Innovación, dirigido a entidades locales, cuyo objetivo es impulsar proyectos de I+D+i en los municipios de la Comunitat Valenciana. Los fondos se distribuyen por tramos, en función de la población de los municipios participantes, con el propósito de asegurar un acceso equilibrado entre localidades pequeñas, medianas y grandes.