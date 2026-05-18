El Síndic afea a la conselleria la vulneración de derechos en el colegio Lluís Vives de Ontinyent por el retraso en cubrir la plaza de educadora

La Asociación de Familias de Alumnado del CEIP Lluís Vives de Ontinyent se ha felicitado por la resolución del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana a raíz de la queja presentada por la carencia de la educadora de educación especial de infantil, una situación que se inició el 8 de octubre de 2025 y que dejó el alumnado con necesidades educativas especiales sin un recurso esencial durante cinco meses, prácticamente medio curso escolar.

Durante todo este tiempo, las familias han reclamado por diferentes vías la restitución inmediata del recurso: escritos registrados ante la conselleria, solicitudes de información, movilizaciones semanales a las puertas del centro, campañas de difusión y acciones de sensibilización para visibilizar una situación que considerábamos profundamente injusta. La comunidad educativa mantuvo una respuesta firme, constante y respetuosa, siempre con el objetivo de garantizar una educación inclusiva y digna para nuestro alumnado.

La Conselleria de Educación, en su respuesta al Síndic, defendió que había actuado de acuerdo con el procedimiento administrativo establecido. Además, sostuvo que no apreciaba inactividad administrativa ni vulneración del derecho a la educación.

Sin embargo, el Síndic de Greuges ha concluido que la actuación de la conselleria ha vulnerado el derecho a la educación del alumnado del centro en el marco del derecho a una buena administración. La resolución señala que no se aclaran los plazos de reacción de la Inspección Educativa para formular la propuesta de creación del lugar ni cuando la Dirección General de Innovación e Inclusión Educativa solicitó formalmente la creación de la plaza, dejando sin justificar gran parte del retraso. Desde la AFA se considera especialmente relevante que el Síndic recuerde que la Administración educativa no solo tiene que tramitar las vacantes, sino que tiene la obligación de garantizar la continuidad del servicio educativo. La resolución afirma que el derecho en la educación se vulneró durante medio curso para el alumnado de infantil y también para el resto de la comunidad educativa afectada, especialmente las familias y el profesorado.

"Esta resolución confirma aquello que las familias hemos denunciado desde el primer momento: que los recursos de inclusión no son un complemento opcional, sino una necesidad básica para garantizar la igualdad de oportunidades. Cada día sin educadora ha tenido consecuencias en la organización del centro, en el trabajo del profesorado y, sobre todo, en la atención educativa que merece el alumnado", señalan desde la asociación de familias del Lluís Vives.

El Síndic recomienda a la conselleria que dé respuesta completa en el escrito presentado a mediados de febrero y que adopte todas las medidas necesarias para garantizar la continuidad del servicio educativo en casos parecidos, evitando que una vacante necesite más de cuatro meses para ser cubierta.

Revisión de protocolos

Desde la AFA del CEIP Lluís Vives agradecen la implicación de las familias, del profesorado, de los medios de comunicación, de los representantes políticos y de todas las personas que han ayudado a dar visibilidad a esta problemática. "La presión colectiva, la constancia y la unidad de la comunidad educativa han sido fundamentales para que esta situación no quedara silenciada", inciden.

"Celebramos que finalmente se haya incorporado la educadora de educación especial, pero consideramos imprescindible que la conselleria asuma las recomendaciones del Síndic y revise sus protocolos porque ningún alumno vuelva a quedarse medio curso sin los recursos que le corresponden. Ha quedado patente que los protocolos actuales solo sirven por obstaculizar la llegada de los recursos de inclusión a las aulas", apuntan en un comunicado.

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El colectivo también recuerda que su reivindicación por una educación inclusiva real continúa vigente, puesto que el ciclo de infantil todavía ha sufrido la falta otros recursos esenciales, como el refuerzo de Pedagogía Terapéutica que es "inexistente en este curso". Por eso, la AFA se mantendrá "vigilante" y continuará reclamando todos los medios necesarios para garantizar una escuela pública inclusiva, equitativa y de calidad. Es por eso que ve más justificadas las razones que han motivado la huelga indefinida de profesorado y da pleno apoyo a la misma