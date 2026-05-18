Un vehículo incendiado provoca un kilómetro de retenciones en la A-7 en Canals
En la extinción del fuego han intervenido tres dotaciones de los parques de bomberos de Xàtiva y Ontinyent
Xàtiva
El incendio de un vehículo ha provocado casi un kilómetro de retenciones este lunes en la carretera A-7 a la altura del término municipal de Canals, concretamente junto a la pedanía de Torre Cerdà.
El aviso por el siniestro se ha producido a las 13.38 horas. El incidente, localizado en el kilómetro 408 de la carretera, ha movilizado tres dotaciones de los parques de bomberos de Xàtiva y Ontinyent, junto con un sargento de Alzira. Los equipos de extinción se han retirado del lugar apenas una hora después, a las 14.47 horas.
Sin embargo, las retenciones se han prolongado como consecuencia del cierre al tráfico del carril derecho de la vía, en el sentido creciente de la kilometración hacia Alicante.
Suscríbete para seguir leyendo
- Cinco días de cola en la calle Colón para conseguir uno de los relojes que Swatch lanza hoy con una marca de lujo
- Llorca promete a un grupo de profesores una nueva oferta con subida de sueldo: 'Encontraremos un punto medio
- Balneario de Alameda: tres años taponando un manantial de aguas curativas
- Así será la visibilidad del césped desde las gradas del Nou Mestalla
- Los pisos se venden con un descuento de 50.000 euros en València por la caída a plomo de las ventas
- Los pisos tipo 'Dubái' llegan a Valencia: 300 viviendas de 30 metros a 99.000 euros
- Un fallecido y un herido en un accidente de tráfico en la A-3 a su paso por Caudete de las Fuentes
- Gandia prevé una ocupación hotelera del 90 % durante el puente festivo que celebra gran parte de la Comunidad de Madrid