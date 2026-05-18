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Un vehículo incendiado provoca un kilómetro de retenciones en la A-7 en Canals

En la extinción del fuego han intervenido tres dotaciones de los parques de bomberos de Xàtiva y Ontinyent

Un camión de bomberos del consorcio, en ua imagen de archivo.

Un camión de bomberos del consorcio, en ua imagen de archivo. / Levante-EMV

Lluis Cebriá

Xàtiva

El incendio de un vehículo ha provocado casi un kilómetro de retenciones este lunes en la carretera A-7 a la altura del término municipal de Canals, concretamente junto a la pedanía de Torre Cerdà.

El aviso por el siniestro se ha producido a las 13.38 horas. El incidente, localizado en el kilómetro 408 de la carretera, ha movilizado tres dotaciones de los parques de bomberos de Xàtiva y Ontinyent, junto con un sargento de Alzira. Los equipos de extinción se han retirado del lugar apenas una hora después, a las 14.47 horas.

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Sin embargo, las retenciones se han prolongado como consecuencia del cierre al tráfico del carril derecho de la vía, en el sentido creciente de la kilometración hacia Alicante.

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