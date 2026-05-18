Xàtiva renueva el convenio con Insvacor para fomentar el ejercicio físico en personas con problemas cardíacos
El ayuntamiento destina 4.000 euros al programa de rehabilitación cardíaca, que beneficia actualmente a 15 personas con enfermedades cardiovasculares o factores de riesgo
El Ayuntamiento de Xàtiva ha aprobado la renovación del convenio de colaboración con el Instituto Valenciano del Corazón (Insvacor) para el desarrollo del programa comunitario de Rehabilitación Cardíaca Fase III correspondiente al año 2026.
El objeto de esta subvención es ayudar a la ejecución de un programa que tiene como finalidad potenciar la actividad física, supervisar la práctica deportiva bajo directrices científicas correctas y adaptar las recomendaciones individuales a cada una de las personas participantes.
El programa está dirigido a ciudadanos y ciudadanas de Xàtiva con enfermedades cardiovasculares o factores de riesgo cardiovascular, y representa un importante indicador para la salud de la población, fomentando hábitos saludables y mejorando la calidad de vida de las personas usuarias.
Actualmente, esta iniciativa beneficia a 15 personas y es desarrollada por un equipo multidisciplinar formado por un graduado en Educación Física, un cardiólogo, un fisioterapeuta y un preparador físico, garantizando así una atención especializada y adaptada a las necesidades de cada participante.
Colaboración desde 2020
La subvención concedida por parte del Ayuntamiento asciende a 4.000 euros y se encuentra contemplada en los presupuestos municipales del presente ejercicio, permitiendo dar continuidad a un programa consolidado en la ciudad de Xàtiva.
Cabe recordar que la colaboración entre el Ayuntamiento de Xàtiva e INSVACOR para el desarrollo del programa comunitario de Rehabilitación Cardíaca Fase III se remonta al año 2020, cuando ambas entidades firmaron el primer convenio para impulsar esta iniciativa de salud cardiovascular en la ciudad. Desde entonces, el consistorio ha mantenido su apoyo a un programa consolidado que contribuye a la recuperación y al mantenimiento físico de personas con patologías cardíacas, fomentando hábitos de vida saludables y mejorando su calidad de vida.
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