El Xàtiva Voleibol senior femenino roza el ascenso a primera autonómica

El Xàtiva Voleibol senior femenino de segunda división autonómica no ha podido conseguir el ascenso a primera en la fase de promoción disputada en Castellón. Los cuatro mejores equipos de la Comunitat Valenciana de la segunda división senior femenina se dieron cita en la fase de ascenso a primera división autonómica que se disputó en Castellón el pasado fin de semana, el sábado 16 y domingo 17 de mayo, con una buena organización del CV Mediterráneo de Castellón y de la Federación de Voleibol de la Comunidad Valenciana. Participaron el CV Fabraquer (El Campello), CV Moncarel Lucentum de Alicante, CV Mediterráneo de Castellón y el Xàtiva Voleibol. Una fase de ascenso con buen nivel de juego, bastante igualada, que convirtió cada partido en decisivo, dada la igualdad de los contendientes, señalan desde el club setabense. Finalmente, las vencedoras de la fase fueron el CV Moncarel Lucentum de Alicante.

Las chicas del Xàtiva Voleibol senior femenino en un partido. / Club Voleibol Xàtiva

El Xàtiva Voleibol comenzaba la fase jugando contra el CV Fabraquer (El Campello), un enfrentamiento de buen nivel que acabó con la victoria de las alicantinas por un ajustado 3-2 (30-28/22-25/28-30/25-13/18-16), en un partido emocionante, cuya duración superó las dos horas y media y los parciales fueron más que igualados. Ambos conjuntos jugaron de poder a poder, teniendo que llegar al quinto set, que resultó de infarto, en el que las de Xàtiva cedieron por 18-16. Esta derrota pudo ser la clave que marcaría el rendimiento posterior de la fase. El partido que se disputó por la tarde del sábado fue el más gris para las de Xàtiva, probablemente porque acusaron el cansancio del partido matinal y cedieron por 0-3 contra el Moncarel Lucentum (22-25/5-25/20-25). Las de Xàtiva cedieron incomprensiblemente el primer set, después de ir por delante, y no recuperaron su nivel de juego hasta bien entrado el tercer set. Se esfumaba prácticamente cualquier opción de ascenso al perder los dos primeros partidos. Ya en el último partido disputado por las de Xàtiva el domingo por la mañana, un encuentro de puro trámite, sin trascendencia en la clasificación para ambos conjuntos, se enfrentaban a las anfitrionas del CV Mediterráneo de Castellón, que ganaron por 3-1 (25-15/25-27/25-22/25-13).

El equipo de Xàtiva, dirigido por los técnicos Xavi Signes y Javier Martínez, estuvo formado por Lluna Prats, Mireia Montell, Àngels Montell, Gabriela Aparicio, María Victoria Feltrer, María Herrero, Yasmin Oulkir, Alejandra Bolinches, Adriana López, Sara Martínez, Gloria Martínez, Sofía Oltra, Iratxe Ortega, Carmen Pérez y Martina Valor.

Campeonato de España cadete

Por otra parte, el Ahora Vóley Xàtiva cadete femenino ya conoce a sus rivales en el Campeonato de España de la categoría. Un nuevo reto para el Club Voleibol Xàtiva, en una magnífica temporada, será el Campeonato de España cadete femenino. Las de Xàtiva acceden al nacional como campeonas de la Comunitat Valenciana 2026. La ciudad de Almería recoge el testigo de Zaragoza 2025 acogiendo el Campeonato de España Cadete Femenino, en un evento que tendrá lugar del 20 al 24 de mayo de 2026, con CD Mintonette Almería como anfitrión. Los 32 mejores conjuntos del vóley nacional de la categoría buscarán levantar el cetro nacional que conquistó Ahora Vóley Xàtiva en 2025 al derrotar en una final de rivalidad levantina a Benialex Benidorm. La lucha por el bronce, también fue de rivalidad autonómica, con el triunfo de Voleibol Leganés sobre VP Madrid. Los 32 equipos participantes quedarán encuadrados en ocho grupos que conformarán la primera fase de competición. Los dos primeros conjuntos de cada uno de los grupos accederán a la ronda de octavos de final que abrirán las eliminatorias directas por el título.

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Las de Xàtiva han quedado encuadradas en el grupo B, junto al Río Duero Soria, BBC PACKAGING CV Esplugues de Barcelona y el CV Sestao (Vizcaya). A las 17:00 del miércoles 20 de mayo se enfrentarán al Río Duero Soria, a las 09:30 horas del jueves 21 se enfrentarán al CV Esplugues de Llobregat, para cerrar la fase de grupos a las 17:00 horas del mismo jueves contra el CV Sestao. Los dos primeros clasificados de cada uno de los grupos accederán a la ronda de octavos de final que abrirán las eliminatorias directas por el título. El conjunto setabense, que será dirigido por Bruno Pisciottano y Quique Mateu Borox, partirá hacia tierras andaluzas con la mayor ilusión de realizar un buen campeonato, de tratar de aspirar al máximo, aun sabiendo que hay que competir al cien por cien contra los mejores equipos de España.