El alcalde de Anna publica su primera novela

El alcalde de Anna, Miguel Marín, se ha lanzado a explorar su faceta literaria. Acaba de publicar “Entre el agua y el fuego”, su primera novela, que se presentará oficialmente en las próximas semanas.

En palabras del propio Marín, el libro retrata "una historia muy humana y muy cotidiana, de esas que hablan de las personas, de los reencuentros, de las emociones y de todo aquello que a veces sentimos y no sabemos muy bien cómo explicar". Una lectura "sencilla, cercana y no demasiado larga" que ha ocupado a su autor "muchas noches escribiendo, corrigiendo, tachando, dudando… y también ilusionándome", según ha explicado el alcalde a través de una publicación este lunes.

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Miguel Marín, alcalde de Anna, en una imagen de archivo. / Perales Iborra

En el proceso de escritura, Marín ha seguido los consejos de otros autores que también han explorado el camino de la política, como Máximo Huerta o Esteban González Pons. "Siempre me ha gustado leer y escribir. Pero esta ha sido la primera vez que he decidido dar el paso de verdad y apostar por crear una historia, un personaje y un proyecto hecho con muchísimo cariño, calma y muchas horas detrás", indica el alcalde de Anna, que todavía no termina de creerse el hecho de ver publicado el primer ejemplar de su libro, a través de la editorial Universo de Letras.