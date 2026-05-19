Vaivén
El alcalde de Anna publica su primera novela
Miguel Marín explora su faceta literaria con "Entre el agua y el fuego", un libro que retrata "una historia muy humana y cotidiana"
El alcalde de Anna, Miguel Marín, se ha lanzado a explorar su faceta literaria. Acaba de publicar “Entre el agua y el fuego”, su primera novela, que se presentará oficialmente en las próximas semanas.
En palabras del propio Marín, el libro retrata "una historia muy humana y muy cotidiana, de esas que hablan de las personas, de los reencuentros, de las emociones y de todo aquello que a veces sentimos y no sabemos muy bien cómo explicar". Una lectura "sencilla, cercana y no demasiado larga" que ha ocupado a su autor "muchas noches escribiendo, corrigiendo, tachando, dudando… y también ilusionándome", según ha explicado el alcalde a través de una publicación este lunes.
En el proceso de escritura, Marín ha seguido los consejos de otros autores que también han explorado el camino de la política, como Máximo Huerta o Esteban González Pons. "Siempre me ha gustado leer y escribir. Pero esta ha sido la primera vez que he decidido dar el paso de verdad y apostar por crear una historia, un personaje y un proyecto hecho con muchísimo cariño, calma y muchas horas detrás", indica el alcalde de Anna, que todavía no termina de creerse el hecho de ver publicado el primer ejemplar de su libro, a través de la editorial Universo de Letras.
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