El arquitecto Ramón Esteve pone en valor los oficios artesanales en los encuentros empresariales de Coeval
El laureado profesional de la Vall d'Albaida destaca el compromiso con la singularidad y la creatividad de sus proyectos
Ramón Esteve, arquitecto y diseñador reconocido a nivel nacional e internacional con raíces en la Vall d’Albaida, ha participado en los Encuentros Empresariales de Coeval que se celebran en la Finca La Clariana de Ontinyent ante una numerosa representación empresarial de la comarca.
Ramón Esteve es el fundador, director y alma creativa de Ramón Esteve Estudio, fundado en 1991. Su portafolio abarca una amplia variedad de Proyectos: edificios públicos como equipamientos sanitarios, educativos y culturales; edificios privados de uso público como oficinas, hoteles y restaurantes, así como viviendas unifamiliares exclusivas donde su filosofía se muestra en su verdadera magnitud.
En el ámbito del diseño industrial ha colaborado con reconocidas firmas como Vondom, Inclass, Porcelanosa, Gandía Blasco, MDF Italia y RH-Restoration Hardware.
Esteve ha recibido numerosos premios y reconocimientos nacionales e internacionales. La plataforma Architonic nombró a Ramón Esteve entre los 100 diseñadores más influyentes del mundo y Forbes lo incluyó en su lista de las 100 Most Creative People in Business. Recientemente, Ramón Esteve Estudio ha sido destacado por Archello como uno de los mejores Estudios de Arquitectura de España.
Espacios donde apetece vivir
En su intervención Ramón Esteve destacó que su visión del diseño y de la arquitectura siempre ha buscado una unidad, formando un único concepto. El lema del estudio es “espacios donde apetece vivir”, desde un compromiso con la singularidad y la creatividad. Ramón Esteve destaca la importancia de los oficios artesanales y del diseño por el alma que aportan a los diferentes proyectos arquitectónicos. Esteve mantiene sus raíces ontinyentinas y valldalbaidinas contando siempre que puede con empresas colaboradoras de la comarca, aportando y sumando calidad a sus proyectos.
El coloquio llevado a cabo tras la intervención de Ramón Esteve, se centró en temas de actualidad como la difícil situación a la hora de adquirir una vivienda, agravado en España por la lentitud de las administraciones públicas en dar respuesta a los diferentes plazos administrativos necesarios, algo que no ocurre en otros países donde los trámites burocráticos tienen plazos de respuesta mucho menores.
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