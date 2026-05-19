Compromís pide al ayuntamiento que apoye la huelga educativa y exija a la conselleria "soluciones" para los centros de Ontinyent

El grupo municipal Compromís por Ontinyent va a presentar una moción de apoyo al profesorado y en defensa de las reivindicaciones educativas de la localidad.

La iniciativa, registrada por el portavoz del principal grupo de la oposición, Nico Calabuig, condensa las reivindicaciones que han motivado la huelga indefinida de profesorado en la educación pública de Ontinyent, la Vall d'Albaida y el País Valenciano, y también detalla las necesidades y carencias de todos los centros públicos de Ontinyent. La moción propone que el ayuntamiento exprese su apoyo a la movilización, instale una pancarta en el balcón del antiguo consistorio y remita un escrito a la Conselleria de Educación exigiendo soluciones a todas las peticiones de los centros públicos de la ciudad.

En palabras de Calabuig, el objetivo es que el pleno de Ontinyent "se posicione ante las reivindicaciones del profesorado de la educación pública, que hace una semana que está en huelga indefinida". Según el regidor valencianista, "los incumplimientos y las políticas de desprestigio y falta de inversión por parte de la Generalitat, en manos del Partido Popular y Vox, tienen un impacto muy negativo en el profesorado y el alumnado de Ontinyent, perjudicando de manera evidente la calidad educativa en los centros públicos de nuestra ciudad. La comunidad educativa está levantando la voz para reclamar la disminución de ratios, la dotación de todo el personal docente y de apoyo, la cobertura de bajas, las mejoras laborales y salariales del profesorado, la inversión en infraestructuras, la defensa y promoción del valenciano a las aulas, y la disminución de la burocracia”.

“Esta realidad se sufre día a día en los centros de Ontinyent. Por eso, hemos querido visibilizar en la moción todas las demandas educativas actuales. El CPFPA San Carlos y la EOI de Ontinyent sufren recortes de personal y cursos. En el CEE Vall Blanca no se están dotando más educadoras y se retrasa la cobertura de bajas y la oferta de vacantes. En los CEIP Bonavista, Martínez Valls i Lluís Vives hay problemas de climatización y se están eliminando programas en los cuales participaban los centros, como Erasmus Intership y Auxiliares de conversación. En los CEIP Carmelo Ripoll y Vicent Gironés y los IES Jaime I y La Estación hay falta de personal en Pedagogía Terapéutica (PT). En el CEIP La Solana y la IES Pou Clar, entre otros, no se están dotando más recursos para atender el incremento de alumnado recién llegado. Esta es solo es una muestra de las problemáticas en los centros, que se agravian con los retrasos en la cobertura de bajas y sustituciones, y las ratios altas en las aulas”, ha apuntado Calabuig.

Soluciones para revertir las carencias

El portavoz ha expuesto que “ante esta situación, hace falta una respuesta municipal clara. Por eso, planteamos que el Ayuntamiento exija por escrito a la Conselleria la puesta en marcha de soluciones para revertir las carencias existentes en todos los centros educativos públicos de Ontinyent. En ese sentido, pedimos que de manera periódica se informe de las gestiones municipales y las reivindicaciones realizadas, así como las respuestas de la Consellería de Educación al respecto. Por otro lado, proponemos que el Ayuntamiento de Ontinyent exprese su apoyo a las reivindicaciones del profesorado y a la huelga indefinida, situando en el balcón principal del antiguo Ayuntamiento una pancarta que defienda la movilización por una educación pública, de calidad y en valenciano. Esta pancarta se mantendría al balcón mientras continúan los incumplimientos de la Conselleria de Educación”.

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“Los centros educativos públicos de Ontinyent, y su profesorado, alumnado y familias merecen respuestas y soluciones. El Ayuntamiento de Ontinyent tiene que estar a su lado en todo momento, y exigir a la Generalitat que deje de desprestigiar y recortar la educación pública, que es un servicio público clave para garantizar la igualdad de oportunidades de todas las personas. Esperamos contar con el voto favorable de toda la corporación, puesto que la educación pública de Ontinyent nos necesita a su lado”, apostilla Calabuig.