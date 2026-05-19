El Consell Escolar de Xàtiva respalda las reivindicaciones de los docentes

El Consell Escolar de Xàtiva ha mostrado su apoyo a las reivindicaciones de los docentes. Una reunión extraordinaria de este órgano, celebrada este martes por la tarde, ha evidenciado el respaldo a la huelga indefinida en el sector educativo y a las demandas de mejores condiciones en los centros educativos. La concejala de Educació, Amor Amorós, ha presidido el Consell Escolar extraordinario, celebrado en el salón de plenos del consistorio setabense, junto a la regidora Lena Baraza y al que han asistido una quincena de representantes de la comunidad educativa.

Reunión extraordinaria del Consell Escolar de Xàtiva, este martes. / Perales Iborra

Amorós ha explicado la convocatoria del consejo escolar extraordinario tras la solicitud de las asambleas docentes, que pidieron la colaboración del consistorio para sumar fuerzas en apoyo a las reivindicaciones. La regidora de Educació ha adelantado que desde el consistorio “se ha remitido una carta a la consellera de Educació para que tenga en cuenta las inquietudes de toda la comunidad educativa de Xàtiva”.

La edil de Educació también ha aportado datos sobre el seguimiento de la huelga en Xàtiva, manifestando que “ahora habría un 50% de personal docente en huelga, pero contando que unos días ha sido más y otros menos, y que incluso en algunos centros educativos de la ciudad en algunos días han tenido un 100% de seguimiento de la huelga, que eso es mucho”. Amorós ensalzó el “gran esfuerzo” de los docentes.

Una profesora lee el escrito unitario de las asambleas docentes en el Consell Escolar de Xàtiva. / Perales Iborra

En el Consell Escolar extraordinario se han expuesto las reivindicaciones de los docentes que han motivado las movilizaciones para emitir el posicionamiento del órgano educativo setabense. Una representante de la comunidad educativa ha leído un manifiesto de los docentes, un escrito unitario de la coordinadora de asambleas docentes, en el que solicitaban dirigirse al Consell Escolar, máximo órgano representativo de la comunidad educativa de Xàtiva. Los docentes expresan la repercusión de “las reivindicaciones que se están planteando por parte de sindicatos docentes de manera unitaria y en el marco de un movimiento de asambleas docentes que se han creado en la práctica totalidad de los centros educativos valencianos. El movimiento asambleario generado en todos los centros ha marcado un antes y un después en la toma de conciencia de una ciudadanía que quiere recordar a sus gobernantes que el objetivo de gobernar es mejorar la vida de toda la población en todos sus ámbitos”. “Estas reivindicaciones que afectan al sistema educativo se concretan de manera resumida en los siguientes puntos: Recuperación del poder adquisitivo de los docentes, reducción de ratios y mejora de la atención educativa, recuperación de plantillas que apoyan a la inclusión, no a la sobrecarga laboral y reducción de la burocracia, infraestructuras dignas y seguras, sí al valenciano, recuperación del modelo lingüístico y estabilidad de los derechos laborales”, según señala el escrito, que ha leído una de las docentes. El escrito también ahonda en que “es necesario poner sobre la mesa todos los problemas que sufren los centros educativos de Xàtiva y que la administración tendrá que afrontar de una manera decidida y valiente pensando en el bienestar del alumnado”.

Los docentes pidieron la adhesión al Consell Escolar de esa documentación y las reivindicaciones y que se dirija a la administración educativa “lo antes posible”.