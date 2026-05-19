El Consorcio de Residuos (COR) revisa a la baja la tasa de la basura para ajustarla al coste real del servicio

En medio de un escenario de drástico incremento del recibo municipal de la recogida de la basura por la necesidad de adaptarse al nuevo marco normativo en materia de recogida selectiva, el Consorcio de Residuos V5-COR va a revisar a la baja la tasa de tratamiento que gira a los domicilios y negocios de las comarcas de la Safor, la Vall d’Albaida, la Costera, la Canal de Navarrés y el Valle de Ayora-Cofrentes, con el objetivo de ajustarla al coste real del servicio de tratamiento de los restos que se presta en las cinco comarcas.

La ordenanza fiscal aprobada por el COR para este 2026 situó provisionalmente el importe del recibo en 125 euros (18 € más que el año pasado), una subida media del 17% como consecuencia del incremento de los costes.

La medida adoptada ahora por el Consorcio de Residuos, sin embargo, parte de una revisión técnica y económica impulsada por su presidente, Elio Cabanes, dentro de la línea de trabajo orientada a mejorar la gestión, optimizar los recursos públicos y garantizar que la ciudadanía pague únicamente por el coste real del servicio.

Tras analizar en profundidad la estructura de costes e ingresos aplicada durante los últimos ejercicios, el consorcio ha detectado “desajustes técnicos estructurales” en los cálculos de las previsiones presupuestarias, que han provocado que los importes previstos se situaran sistemáticamente por encima de las necesidades reales del servicio, generando un incremento continuado de los remanentes de tesorería.

“Se ha realizado una revisión exhaustiva de la estructura económica de la tasa y hemos comprobado que existían previsiones calculadas al alza que no se ajustaban con exactitud al coste efectivo del tratamiento de residuos”, ha explicado Cabanes.

El presidente del V5-COR ha subrayado que esta revisión responde a una forma de entender la gestión pública "basada en la responsabilidad, el rigor y la eficiencia". “La ley obliga a repercutir el coste real de las operaciones de gestión de residuos para que las tasas no sean deficitarias, pero también deja claro que no pueden exceder el coste efectivo del servicio. Y ahí es donde estamos actuando”, ha señalado.

Desglose y actualización de gastos

En este sentido, Cabanes ha remarcado que mantener importes superiores a los necesarios “no tendría sentido desde el punto de vista técnico ni desde el compromiso que debemos tener con la ciudadanía”.

“Del mismo modo que sería perjudicial cobrar por debajo del coste real porque pondría en riesgo la calidad y la viabilidad del servicio, también lo es repercutir una carga económica que no se corresponde con la realidad”, ha defendido.

Por ello, el consorcio iniciará ahora el proceso de desglose y actualización de gastos e ingresos para recalcular la tasa y adaptarla de forma más precisa a las necesidades reales del servicio. Una medida que permitirá seguir garantizando un sistema de tratamiento de residuos eficiente, sostenible y económicamente equilibrado.

Noticias relacionadas

“La prioridad de esta presidencia es clara: mejorar la gestión, optimizar cada recurso y asegurar que ni un euro de más salga del bolsillo de los vecinos y vecinas de nuestras comarcas”, ha concluido Elio Cabanes.