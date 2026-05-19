Detenidos en Xàtiva los autores de un homicidio en grado de tentativa

La Guardia Civil ha detenido en Xàtiva a dos hombres como supuestos autores de delitos de homicidio en grado de tentativa, tenencia ilícita de armas, amenazas con arma de fuego, falsedad documental y otro de daños. La investigación se inició el pasado 9 de julio de 2025. Los autores desconocidos efectuaron un total de 5 disparos en la fachada de una vivienda ubicada en localidad del Real de Gandia, llegando a incluso a impactar en el interior de la misma.

Se realizó una Inspección Técnico Ocular en el lugar de los hechos, así como numerosas gestiones, tanto policiales como judiciales, estudio y análisis de diversa información, dispositivos de vigilancia, etc., y teniendo en cuenta, las medidas de seguridad las que se valían los investigados para eludir cualquier acción policial que pudiera recaer hacia ellos, se llega a identificar a los autores de los delitos investigados. Es por ello que, tras meses de investigación, el día 30 de abril de 2026 se realizan dos entradas y registros domiciliarios, de manera simultánea, ubicados ambos en Xàtiva. En dichos registros se llegan a intervenir varios dispositivos móviles y tarjetas SIM a nombre de identidades falsas, que utilizaban los investigados para cometer los hechos, así como diversa documentación de interés para su estudio.

Por todo ello, se produce la detención de dos hombres de 37 y 53 años y de nacionalidad española como supuestos autores de los delitos de homicidio en grado de tentativa, tenencia ilícita de armas, amenazas con arma de fuego, falsedad documental y otro de daños.

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La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Equipo de Policía Judicial de Gandia, con apoyo de otras Unidades Territoriales de la Compañía de Gandia, del Guía Canino del Servicio Cinológico detector de armas detonadas y, para las entradas, la colaboración del A.R.S. de València. Las diligencias fueron entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Gandia Plaza número 3.