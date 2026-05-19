La Diputació adjudica por 3 millones de euros las obras de la carretera de Beniatjar en el tramo desde la CV-60

La Diputació de València ha adjudicado las obras de mejora de la funcionalidad y la seguridad vial de la carretera CV-622 de acceso norte a Beniatjar, en el tramo desde la CV-60 hasta el kilómetro 3,200 de la vía. La empresa Vilor Infraestructuras SL será la encargada de ejecutar los trabajos de adecuación de la carretera, con un presupuesto de 3.011.363 euros y un plazo de ejecución de 18 meses.

La actuación contempla la ampliación de la sección transversal de la vía, para contar con carriles de 3 metros de ancho por cada sentido, y con un sobreancho en curvas para mejorar la seguridad del tráfico que circula por esta carretera. La CV-622 atraviesa varios cauces a través de puentes, que también serán adecuados. En el puente sobre el Barranco de Castellar, se proyecta una calzada con un ancho de 6,30 metros con dos arcenes de 0,50 metros, de modo que el ancho de la plataforma será de 8,50 metros, reservando, además, 0,60 metros adicionales a cada lado para la instalación de pretiles, según detalla el proyecto. En el puente sobre el Barranco del Benicadell, se proyecta una calzada de 6 metros con dos arcenes de 0,50 metros, disponiendo de una plataforma de 8,20 metros, con reserva de 0,60 metros adicionales a cada lado. La obra también incluye la renovación de la señalización y balizamiento de la vía, con pintado de las marcas viales sobre el nuevo firme, así como la sustitución de las señales de tráfico verticales y la cartelería. En cuando al balizamiento, se dispondrán barreras metálicas de seguridad.

Las obras también se centrarán en intervenciones de drenaje en la carretera. Se prevé la prolongación de tres obras de drenaje transversal existente y la renovación con tubos de hormigón armado de otras siete obras de drenaje, transversal, según detalla el proyecto, que añade que se sustituirán todas las cunetas actuales por otras pisables con talud interior y exterior y anchura entre 1,25 y 2,50 metros. La actuación permitirá reponer los cruces de canalizaciones de riego existentes que afectan a la Sociedad de Regantes Penya Negra, propietarios particulares y a la Cooperativa de Beniatjar, donde se repondrá un poste de la línea eléctrica. Además, se mejorarán los accesos a caminos agrícolas y parcelas colindantes. Por último, se incluyen intervenciones de jardinería.

Con estas intervenciones, la obra persigue la solución de una serie de problemas que arrastra la actual carretera, con sección insuficiente de la plataforma sin arcenes, problemas en las cunetas, desniveles en borde de calzada, falta de consistencia del trazado con dos tramos diferenciados más sinuosos, trazado en planta y trazado en alzado con pendientes con tramos entre 6 y 7, con alguna zona del 8%, así como accesos directos de carácter agrícola sin visibilidad y permisividad de adelantamiento en varios tramos de la carretera.

Noticias relacionadas

Dos fases

La Diputació de València licitó las obras en noviembre del año pasado y, tras cumplir el proceso de licitación, al que se han presentado seis mercantiles, la actuación se ha adjudicado por 3 millones de euros. La adecuación y mejora de la carretera de Beniatjar desde la autovía CV-60 hasta la localidad de la Vall d’Albaida, en la glorieta de unión con la CV-615, se ejecuta en dos fases. La primera fase de las obras ya está ejecutada, en el tramo entre el kilómetro 3,050 hasta la entrada a la localidad, en la glorieta de unión de la CV-615, con un presupuesto de 900.000 euros; ahora se han adjudicado las obras de la segunda fase, desde la conexión con la autovía CV-60.