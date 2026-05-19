La Diputació aprueba 91.000 euros en subvenciones para entidades deportivas, culturales y empresariales de Ontinyent

La Diputació de València ha aprobado nuevas subvenciones destinadas a apoyar la actividad deportiva, cultural y empresarial de Ontinyent, con una inversión global superior a los 91.000 euros. Las ayudas han sido aprobadas tanto en la junta de gobierno previa al pleno ordinario del mes de mayo como en la misma sesión plenaria de la institución provincial. La vicepresidenta primera de la Diputació de València y primera teniente de alcalde de Ontinyent, Natàlia Enguix, destacaba que “con estas ayudas continuamos impulsando actividades y proyectos de interés para Ontinyent y la Vall d'Albaida, al mismo tiempo que mostramos la apuesta que hacemos desde la Diputació para defender los intereses de nuestra ciudad”.

En concreto, dentro de la convocatoria de ayudas para la participación en competiciones nacionales durante el año 2025, la Junta de Gobierno de la Diputació ha aprobado una subvención de 5.900 euros para el Ontinyent Club de Bàsquet y otra de 5.200 euros para el Ontinyent 1931 Club de Fútbol. Además, también se ha concedido una ayuda de 5.000 euros al Club de Triatló Ontinyent destinada a sufragar parte de los gastos de organización del XIV Duatlón Ciudad de Ontinyent. Por otro lado, el pleno de la Diputació ha dado luz verde a una ayuda directa de 15.000 euros para Coeval con el objetivo de fomentar el relevo generacional en las pequeñas y medianas empresas, así como a una subvención de 60.000 euros para la Fundación Sonora destinada al desarrollo del programa “Territorio Sinfónico: música, patrimonio y desarrollo local”.

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Enguix incidía en que estas líneas de apoyo “permiten reforzar el trabajo que realizan clubes, entidades y colectivos que contribuyen a dinamizar la vida deportiva, cultural y económica del municipio”, y remarcaba que “desde la Diputació continuaremos trabajando para que Ontinyent continúe recibiendo recursos y oportunidades que repercutan positivamente en la ciudadanía”, concluía.