El grupo empresarial que va abrir el 'glamping' de la Albufera de Anna aspira a gestionar la piscina municipal

La empresa Oki Global Investments, SL, con sede en València, es la única candidata para asumir la gestión de la piscina municipal de Anna, una vez cerrado el plazo de admisión de ofertas.

La mercantil, que se ha postulado al concurso promovido a finales de abril por el ayuntamiento de la localidad, está vinculada al mismo grupo empresarial que se encuentra ultimando las obras del nuevo glamping del paraje de la Albufera, cuya concesión se adjudicó en 2025. La apertura de este recinto está prevista para este verano.

Según la resolución publicada el pasado viernes, la Mesa de Contratación del consistorio de Anna se reunió el 13 de mayo y admitió la oferta de Oki Global Investments, SL tras comprobar que había presentado toda la documentación administrativa requerida en el procedimiento para adjudicar la gestión de la piscina municipal. La firma oferta un canon de 11.000 euros para los cinco años de duración inicial de la concesión, a razón de 2.200 euros anuales a satisfacer al ayuntamiento. Junto a este precio, la empresa ha registrado una memoria valorada de una primera fase de mejoras que tiene previsto ejecutar en la instalación, por valor de 42.747,49 euros.

Hay otro paquete de mejoras incluido en la oferta que no venía acompañado de memoria técnica, por lo que la Mesa de Contratación ha concedido un plazo a la mercantil para que complete la información relativa a dichas mejoras, antes de proceder a la adjudicación formal del contrato, que se puede extender por un máximo de 20 años si la concesionaria se compremete a ir ejecutando una serie de inversiones en el complejo.

Nuevo glamping en la Albufera

Oki Global comparte administrador con CM Unlimited, la empresa que va a reabrir el camping de la Albufera de Anna tras varios años cerrado. La sociedad anunció una inversión de 1,5 millones de euros con el objetivo de ofrecer unas instalaciones renovadas y alojamientos de diseño en un entorno privilegiado. La firma, con experiencia en la gestión de instalaciones de hostelería y turismo, gestiona también otros servicios en el paraje.

El glamping que abrirá este verano incluye mobile homes de diseño, totalmente equipadas e integradas en el entorno natural; tiendas de campaña pre-montadas de alta gama -tipo safari o tipi- que permitirán disfrutar de la experiencia de acampar sin renunciar al confort y una zona específica de caravanas, modernizada y dotada de nuevos servicios para el turismo itinerante, junto con nuevos espacios de restauración.