Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga profesoresSubidas sueldo docentesSueldo actual profesoresAeropuerto Nino BravoNuevo FordAnálisis eleccionesValencia CF Europa
instagramlinkedin

Turismo rural

El grupo empresarial que va abrir el 'glamping' de la Albufera de Anna aspira a gestionar la piscina municipal

La mercantil valenciana Oki Global Investments, SL es la única candidata para asumir la concesión del recinto público de baño

Imagen de archivo de la piscina municipal de Anna-

Imagen de archivo de la piscina municipal de Anna- / Levante-EMV

Lluis Cebriá

Xàtiva

La empresa Oki Global Investments, SL, con sede en València, es la única candidata para asumir la gestión de la piscina municipal de Anna, una vez cerrado el plazo de admisión de ofertas.

La mercantil, que se ha postulado al concurso promovido a finales de abril por el ayuntamiento de la localidad, está vinculada al mismo grupo empresarial que se encuentra ultimando las obras del nuevo glamping del paraje de la Albufera, cuya concesión se adjudicó en 2025. La apertura de este recinto está prevista para este verano.

Según la resolución publicada el pasado viernes, la Mesa de Contratación del consistorio de Anna se reunió el 13 de mayo y admitió la oferta de Oki Global Investments, SL tras comprobar que había presentado toda la documentación administrativa requerida en el procedimiento para adjudicar la gestión de la piscina municipal. La firma oferta un canon de 11.000 euros para los cinco años de duración inicial de la concesión, a razón de 2.200 euros anuales a satisfacer al ayuntamiento. Junto a este precio, la empresa ha registrado una memoria valorada de una primera fase de mejoras que tiene previsto ejecutar en la instalación, por valor de 42.747,49 euros.

Hay otro paquete de mejoras incluido en la oferta que no venía acompañado de memoria técnica, por lo que la Mesa de Contratación ha concedido un plazo a la mercantil para que complete la información relativa a dichas mejoras, antes de proceder a la adjudicación formal del contrato, que se puede extender por un máximo de 20 años si la concesionaria se compremete a ir ejecutando una serie de inversiones en el complejo.

Nuevo glamping en la Albufera

Oki Global comparte administrador con CM Unlimited, la empresa que va a reabrir el camping de la Albufera de Anna tras varios años cerrado. La sociedad anunció una inversión de 1,5 millones de euros con el objetivo de ofrecer unas instalaciones renovadas y alojamientos de diseño en un entorno privilegiado. La firma, con experiencia en la gestión de instalaciones de hostelería y turismo, gestiona también otros servicios en el paraje.

Noticias relacionadas y más

El glamping que abrirá este verano incluye mobile homes de diseño, totalmente equipadas e integradas en el entorno natural; tiendas de campaña pre-montadas de alta gama -tipo safari o tipi- que permitirán disfrutar de la experiencia de acampar sin renunciar al confort y una zona específica de caravanas, modernizada y dotada de nuevos servicios para el turismo itinerante, junto con nuevos espacios de restauración.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cinco días de cola en la calle Colón para conseguir uno de los relojes que Swatch lanza hoy con una marca de lujo
  2. Llorca promete a un grupo de profesores una nueva oferta con subida de sueldo: 'Encontraremos un punto medio
  3. Balneario de Alameda: tres años taponando un manantial de aguas curativas
  4. Así será la visibilidad del césped desde las gradas del Nou Mestalla
  5. Los pisos se venden con un descuento de 50.000 euros en València por la caída a plomo de las ventas
  6. Los pisos tipo 'Dubái' llegan a Valencia: 300 viviendas de 30 metros a 99.000 euros
  7. Más de 28 kilómetros de retenciones complican el tráfico en Valencia este lunes
  8. Un fallecido y un herido en un accidente de tráfico en la A-3 a su paso por Caudete de las Fuentes

División de opiniones entre los vecinos de Ontinyent por el nuevo sistema "puerta a puerta"

El grupo empresarial que va abrir el 'glamping' de la Albufera de Anna aspira a gestionar la piscina municipal

El grupo empresarial que va abrir el 'glamping' de la Albufera de Anna aspira a gestionar la piscina municipal

Xàtiva quiere reabrir el albergue del Cigroner con un canon de 900 euros al mes

Xàtiva quiere reabrir el albergue del Cigroner con un canon de 900 euros al mes

"Siempre te llevaremos en el corazón": Cientos de motos rugen en la Pobla del Duc para homenajear a Raúl 'Panete', el motorista fallecido en el Genovés

"Siempre te llevaremos en el corazón": Cientos de motos rugen en la Pobla del Duc para homenajear a Raúl 'Panete', el motorista fallecido en el Genovés

Público, hosteleros y comerciantes aplauden el éxito del nuevo formato de la Fira de Tendes, Tapes i Rock en Ontinyent

Público, hosteleros y comerciantes aplauden el éxito del nuevo formato de la Fira de Tendes, Tapes i Rock en Ontinyent

El Festival de Primavera de Ontinyent llevará más de una veintena de actividades a la calle Major

Un vehículo incendiado provoca un kilómetro de retenciones en la A-7 en Canals

Un vehículo incendiado provoca un kilómetro de retenciones en la A-7 en Canals

El Síndic afea a la conselleria la vulneración de derechos en el colegio Lluís Vives de Ontinyent por el retraso en cubrir la plaza de educadora

El Síndic afea a la conselleria la vulneración de derechos en el colegio Lluís Vives de Ontinyent por el retraso en cubrir la plaza de educadora
Tracking Pixel Contents