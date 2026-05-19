El IES l’Estació de Ontinyent convoca un claustro para presentar la dimisión del equipo directivo

El IES l’Estació de Ontinyent toma la delantera en la dimisión de los equipos directivos de los centros educativos que se ha planteado dentro de las acciones de la huelga indefinida para reclamar a la conselleria las mejoras educativas, unas acciones que ya tuvieron ayer una masiva concentración de equipos directivos en la capital de la Vall d’Albaida. El instituto ontinyentí ha convocado para este miércoles 20 de mayo al mediodía un claustro para presentar la dimisión en bloque del director, Francesc Albero, y el equipo directivo que lo acompaña.

La reunión de directores y directoras celebrada ayer en Picanya propuso como medida de presión ante la conselleria la dimisión de los equipos directivos, una dimisión que está a la espera de como avancen hoy las negociaciones con la administración autonómica y el departamento que dirige la consellera Carmen Ortí. La fecha límite para presentar las dimisiones se ha fijado el próximo jueves y el IES l’Estació de Ontinyent ya ha convocado al claustro para decidir e informar sobre la medida, si finalmente no hay acuerdo con la conselleria. Desde el equipo directivo del centro ontinyentí han confirmado la convocatoria del claustro para este mediodía y han afirmado que si dimite el director, el resto del equipo directivo lo apoyará y también dimitirá. La medida se plantea también en otros centros educativos de la Vall d’Albaida.

Los equipos directivos de los centros públicos de Ontinyent ya protagonizaron ayer lunes una concentración masiva en la plaza de EPA Sant Carles, una acción reivindicativa para expresar “su apoyo firme y explícito” al profesorado en la huelga indefinida para reivindicar mejoras educación pública valenciana, tal como avanzó este diario.

Los responsables de colegios e institutos de la ciudad leyeron un manifiesto conjunto en el que expresaron la “voluntad de reforzar la tarea de los interlocutores e interlocutoras, contribuir a un acuerdo real, útil y transformador, y a la vez hacer visible la realidad de nuestros centros, reconocer el esfuerzo de la comunidad educativa y defender el futuro de la educación pública". En la convocatoria se expusieron las deficiencias y los problemas que arrastran los centros educativos de la Vall d’Albaida.