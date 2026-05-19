Ontinyent inicia en el casco urbano el reparto masivo de los cubos del 'puerta a puerta'

Es uno de los temas capitales que han protagonizado foros y corrillos en Ontinyent durante las últimas semanas. La implantación del nuevo sistema de «puerta a puerta» ha causado un intenso debate en la capital de la Vall d’Albaida. Los detractores del modelo llegaron a recoger miles de firmas contra la política desarrollada por el Ayuntamiento para adaptar a la localidad al nuevo marco normativo europeo y cumplir las exigencias en materia de recogida selectiva. Aunque también hay voces que prefieren esperar y comprobar el desarrollo de la iniciativa medioambiental.

El consistorio -que también ha hecho un llamamiento público pidiendo calma- inició ayer en el casco urbano el reparto masivo de cubos para depositar los diferentes tipos de residuos en dos puntos diferentes: la sala Gomis y la antigua sede de Caixa Ontinyent. Las fuentes consultadas confirmaron que se han «encargado» un total de 45.500 cubos: 21.000 «aireados» para materia orgánica, 13.500 con chip para orgánica y 11.000 cubos «ambivalentes». No todos serán repartidos, ya que se cuenta con tener un stock ante posibles imprevistos. Durante la jornada de ayer, el trasiego de vecinos por los puntos de repartos fue constante. Y hubo una cierta división de opiniones entre los residentes de la capital de la Vall d’Albaida.

Algunos se mostraron críticos, otros expresaron sus dudas por los cambios introducidos y los métodos elegidos y otros fueron favorables. Ya se sabe, nunca «llueve a gusto de todos». María García, vecina de Ontinyent, se mostró prudente con los cambios: «Creo que primero hay que probarlo todo, hay que empezar a cuidar más del medio ambiente. Nosotros en casa ya reciclamos y ahora habrá que renovar algunos hábitos. Es cierto que hay voces en contra, se pueden entender las dudas, pero ante algo nuevo es casi normal que paso esto».

Varios de los vecinos de Ontinyent que ayer pasaron por la sala Gomis a recoger los nuevos cubos de reciclaje. / PERALES IBORRA

Mariano Domínguez se mostró contrario al nuevo sistema: «Estoy totalmente en contra del nuevo sistema, esto va a ser un lío. Yo ya reciclo en casa y lo llevo a los contenedores desde hace muchos años. Lo que pasa es que ahora quieren implantar el 'puerta a puerta' porque sí y será un desastre. Si yo, que estoy acostumbrado, ya veo que no va a funcionar no me quiero imaginar a la gente que no sabe o no le importa. Y dicen que podemos empezar el 15 de junio...». María del Mar Olcina acudió con otras vecinas a recoger los nuevos cubos: «No sé cómo va a salir, reciclar ya reciclamos, ahora las dudas están en el modelo nuevo, en cómo van a pasar a recogerlo. Antes, todo iba a un contenedor y ahora tendrán que recoger doce cubos en mi finca, por ejemplo. Venir a por los cubos ha sido fácil, la duda estriba en saber cómo funcionará».

Rafael Pla, por su parte, sí cree que no habrá problemas: «Yo ya tengo cubos en casa desde hace años. Tengo asumido que hay que reciclar y solo tendré que cambiar algunos hábitos. Es cierto que hay gente que habla y critica, pero creo que si nos mentalizamos y lo hacemos bien no habrá grandes problemas, la verdad». Por último, Estíbaliz Ferrero expuso que «parece que será viable, pero hay que probarlo. Creo que con el nuevo modelo nos equiparamos al sistema europeo. Es cierto que algunos de mis vecinos se han quejado y están en contra, pero creo que conforme vaya pasando el tiempo la gente se adaptará y todo se normalizará, no habrá problemas».

Cubos almacenados para ser repartidos en la Sala Gomis de Ontinyent. / Perales Iborra

«Las sociedades cambian»

Vicent Garcia, jefe de servicio de Fovasa -empresa adjudicataria del contrato- atendió a Levante-EMV y defendió el sistema: «Sabemos que hay gente a favor o en contra, hay opiniones de muchos tipos. Nosotros lo que queremos es explicarnos, esto suele pasar cuando vienen grandes cambios que pueden generar dudas».

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«Hablamos de un nuevo sistema. Ya tengo experiencia de otros casos similares. La gente ve que puede afectar a su día a día. Se puede considerar atacada, están acostumbrados a una libertad más amplia, a tirar los residuos cuando quieren. Ahora habrá algunas restricciones», prosiguió. El portavoz de la empresa puso como ejemplo marco otros cambios de normativa: «Hace muchos años serían impensables las nuevas regulaciones en las leyes para controlar el tráfico, cuando no había ni la mitad de señales. Y ahora no hay debate. Esto es lo mismo, las sociedades son complejas, cambian, y se generan nuevas normas», finalizó.