Podios para el Natació Xàtiva en la jornada de la liga alevín y en el Memorial Miguel A. Vives de Elche

El Club Natació de Xàtiva subió al podio en varias ocasiones en la sexta jornada de la liga alevín, celebrada el pasado domingo en Oliva, y en el X Memorial Miguel Ángel Vives de Elche. En la sexta jornada de la liga alevín de los XLIV Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana, que tuvo lugar en la piscina municipal cubierta de Oliva, participaron un total de 122 nadadores de 10 clubes de la Federació de Natació de la Comunitat Valenciana (FNCV), que compitieron en las pruebas individuales de 200 metros mariposa, 50 metros braza y 800 metros libres, mientras que la prueba de relevos fue la de 4x100 m estilos mixto.

Los alevines del CN Xàtiva compitieron en todas las pruebas individuales y de relevos consiguiendo unas buenas clasificaciones. Ian Chust quedó primero en los 200 mariposa, con un registro de 2'37”3; y en los 50 m braza fue segundo con 35”66. Lara Martí fue segunda en los 50 m braza con un crono de 41”68, y en la prueba de 800 m libres fue segunda, con un tiempo de 10'25”96. Axel Arteche fue primero en los 50 m braza con 41'74, mientras que Lucas Revert fue primero en los 50 m braza con un crono de 33”18, logrando además con esta marca el récord provincial. En la prueba de 800 m libres fue primero con un registro de 9'45”48.

El equipo de relevos formado por: Leyre Aguirre, Lucas Revert, Ian Chust y Lara Martí, logró la primera posición en el relevo de 4X100 m estilos mixto, con un tiempo de 4'52”81. En la competición, los nadadores de la categoría alevín 2014 fueron Lara Martí, Lucía Pedernera, Leyre Aguirre, Chloe Iaschuk, Emili Patricia Lala, Axel Arteche, Julen Belda, Mario Sendra, Ethan Penadés, Carles Cambra y Alexsandru G. Ivan. En la categoría alevín 2013 participaron Paula Rodríguez, Ian Chust, Lucas Revert, Jhoel A. Villacis y Ares Andreu.

Memorial Miguel Ángel Vives

El CN Xàtiva también subió al podio en el X Memorial Miguel Ángel Vives, celebrado el pasado sábado en la piscina cubierta del pabellón Esperanza Lag de Elche, una competición para las categorías alevín y benjamín. Este memorial está organizado por el Club de Tenis - Natación de Elche, con el fin de recaudar fondos para la lucha contra el cáncer infantil y en la cita participaron 517 nadadores de 26 clubes de las distintas federaciones de España.

Lara Martí fue segunda en los 100 metros libres, con 1'03”57. Lucas Revert fue segundo en los 200 m braza con un tiempo de 2'44”31 y quedó también segundo en los 100 metros braza, con un crono de 1'13”65. Ian Chust fue primero en los 200 m espalda, con un tiempo de 2´27”90 y tercero en los 100 m mariposa con 1'10”22.

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En la prueba de relevos 4X50 m pies estilos, el equipo formado por Leyre Aguirre, Lucas Revert, Ian Chust y Lara Martí, logró la segunda posición con un tiempo de 2'57”35. Por el Natació Xàtiva participaron en la categoría alevín de 2014 los nadadores Lara Martí, Leyre Aguirre, Chloe Iaschuk, Axel Arteche, Julen Belda, Carles Cambra y Mario Sendra; mientras que en la alevín de 2013 participaron Ian Chust, Lucas Revert, Jhoel A. Villacis y Ares Andreu.