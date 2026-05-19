El PP de Xàtiva critica las previsiones económicas del ayuntamiento hasta 2029

El Partido Popular de Xàtiva ha aireado el contenido del Plan Presupuestario 2027-2029 aprobado por el gobierno municipal, un documento remitido al Ministerio de Hacienda que refleja las previsiones económicas del ayuntamiento para los próximos años. Según los populares, esta "hoja de ruta económica" augura "más presión fiscal para los vecinos, más deuda municipal y menos inversión útil para mejorar Xàtiva".

“Roger Cerdà ya ha dejado por escrito cuál es su modelo para Xàtiva: seguir cobrando más a los vecinos, seguir endeudando al Ayuntamiento y ofrecer cada vez menos retorno a la ciudad”, ha afirmado el portavoz de laf ormación, Marcos Sanchis.

La planificación económica contempla un incremento de ingresos vía tasas para mejorar la capacidad recaudatoria del consistorio. “Ya no es una sospecha ni una valoración política. Lo dice su propio documento oficial. Su plan pasa por recaudar más”, señalan desde el PP. Para los populares, "lo más grave es que ni siquiera con esa mayor presión fiscal se consigue mejorar la situación económica del Ayuntamiento".

El principal partido de la oposición asegura que en su último ejercicio al frente del consistorio de Xàtiva (con Rus como alcalde), la deuda viva municipal se situaba en 15,4 millones de euros. "El propio plan de Roger Cerdà prevé que en 2029 esa deuda ascienda hasta los 17,3 millones de euros", afirman, lo que supondría 1,9 millones de euros más de deuda. El ejecutivo local, en cambio, eleva a 33 millones de euros, la herencia en forma de pasivo heredada en 2015.

“Lo han conseguido todo al revés. Han hecho pagar más a los vecinos y aun así van a dejar más deuda que la que recibió el PSOE. Eso define perfectamente su modelo de gestión”, ha manifestado Sanchis. Desde el PP recuerdan que "durante años el gobierno municipal ha intentado justificar el incremento de la presión fiscal con discursos sobre responsabilidad, inversiones o mejora de servicios". "Sin embargo, la realidad que viven los vecinos, aseguran, es muy distinta -continúan-. Los ciudadanos pagan más, pero siguen viendo problemas de limpieza, patrimonio abandonado, proyectos eternamente paralizados, mantenimiento deficiente y una ciudad que no mejora al ritmo del esfuerzo económico que se le exige".

Según el PP, el documento oficial refleja otro dato "especialmente preocupante": la inversión real prácticamente desaparece en los próximos años. "Mientras el Ayuntamiento anuncia constantemente grandes proyectos y titulares grandilocuentes, la previsión económica reduce la inversión real a cifras mínimas". Para el PP, "esto demuestra que el modelo de Roger Cerdà no está pensado para transformar Xàtiva, sino para sostener una estructura municipal cada vez más costosa, mientras el retorno al ciudadano se reduce".

“Esto no va de ideología. Va de números. La ecuación de Roger Cerdá es recaudar más, pero generar más deuda y encima invertir menos. Por tanto, el problema no es la falta de recursos. El problema es una mala gestión". Los populares contraponen este modelo con una alternativa "basada en menos presión fiscal, control del gasto político e inversiones que generen retorno económico real, empleo y actividad para la ciudad".

"Lectura manipulada"

Por su parte, desde el gobierno municipal de Xàtiva acusan al PP de "intentar engañar a la ciudadanía con una lectura manipulada" de un documento técnico obligatorio que todos los ayuntamientos remiten anualmente al Ministerio de Hacienda. "La realidad económica de Xàtiva es radicalmente diferente del relato catastrofista e interesado que intenta construir el PP", asegura el regidor Ignacio Reig.

"Los datos oficiales demuestran que el Ayuntamiento de Xàtiva continúa manteniendo una situación económica saneada, estable y responsable. Sin ir más lejos, en marzo de 2026 el consistorio incorporó al presupuesto municipal 2,85 millones de euros procedentes de remanentes positivos de tesorería del ejercicio 2025, unos recursos que permiten seguir ejecutando inversiones, mantener servicios públicos y continuar reduciendo el peso de la deuda municipal", remarca Reig.

"La diferencia entre los dos modelos de gestión es absolutamente evidente. Cuando el Partido Popular abandonó el gobierno municipal en 2015, la deuda del Ayuntamiento ascendía a 33 millones de euros, una cifra que representaba el 110% del presupuesto municipal. A finales de 2025, tras una década de gobiernos progresistas, la deuda municipal se sitúa en 11,65 millones de euros, aproximadamente el 30% del presupuesto. Es decir, se ha reducido la deuda en más de 21 millones de euros mientras se han seguido realizando inversiones, manteniendo servicios públicos y modernizando la ciudad", afirma el regidor.

"Pero la realidad que se encontró el gobierno progresista al entrar en el Ayuntamiento era todavía peor. El PP no solo dejó un endeudamiento descontrolado, sino también 12,4 millones de euros en facturas escondidas en los cajones, de las cuales aproximadamente 8 millones no se podían justificar de ninguna manera. Hoy, en 2026, las facturas en los cajones son exactamente cero Y esa es probablemente la mejor metáfora de las dos maneras de gobernar: mientras el PP escondía facturas e hipotecaba el futuro de la ciudad, el actual gobierno trabaja con transparencia, rigor presupuestario y responsabilidad económica", continúa.

El gobierno local defiende el uso de la deuda "de manera controlada, responsable y útil para seguir invirtiendo en la ciudad, manteniendo la estabilidad presupuestaria y garantizando servicios públicos y proyectos estratégicos". "El PP, en cambio, convertía la deuda en una herramienta de gasto descontrolado, sobrecostes y obras faraónicas que acababan costando el doble a los vecinos y vecinas de Xàtiva", inciden las mismas fuentes, citando ejemplos como el polideportivo Les Pereres, que acabó costando 14 millones de euros en lugar de los 7 previstos inicialmente, o la plaza de toros, que también sufrió un sobrecoste del 100%, pasando de los 6 millones previstos a los 12 millones finales. "Estos proyectos simbolizan una forma de gobernar basada en grandes anuncios, desviaciones presupuestarias y una absoluta falta de planificación económica. Ese era el modelo del PP: endeudar al Ayuntamiento sin control mientras las infraestructuras multiplicaban su coste real", sostienen.

"En cambio, el actual gobierno municipal ha conseguido reducir drásticamente el peso de la deuda y mantener la capacidad inversora del Ayuntamiento. Y eso es especialmente importante en el contexto actual, porque la Generalitat Valenciana gobernada por el Partido Popular no ha aportado ni un solo euro nuevo de inversión estratégica para Xàtiva en toda la legislatura", manifiesta Reig.

Noticias relacionadas

"Lo que debería hacer el Partido Popular de Xàtiva es dejar de intentar generar alarma con estrategias partidistas y empezar, de una vez por todas, a defender los intereses de la ciudad ante sus compañeros de la Generalitat Valenciana. Si realmente piensan en Xàtiva, lo que toca es exigir que regresen las inversiones que el Consell ha retirado, desbloquear proyectos esenciales como el nuevo Palacio de Justicia o el CRAC y trabajar para que nuestra ciudad recupere el peso institucional e inversor que merece. Eso es poner a Xàtiva y a su gente por delante de todo. Lo demás es simplemente una estrategia política basada en el ruido y la confrontación que solo busca el beneficio partidista del PP, aunque sea a costa de los intereses de la ciudad", apostillan desde el gobierno municipal.