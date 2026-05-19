Setenta usos en cinco horas: Ontinyent recupera su servicio de préstamo de bicicletas eléctricas

El Ayuntamiento de Ontinyent ha puesto en marcha hoy el nuevo servicio municipal de bicicletas eléctricas compartidas "Ontibici". Tal y como adelantó Levante-EMV, el consistorio ha ultimado la renovación de la flota tras los problemas con la anterior adjudicataria. Desde el consistorio apuntan que se trata de "un sistema renovado y modernizado que recupera para la ciudadanía una alternativa de movilidad sostenible después del proceso de renovación integral impulsado por el consistorio con la empresa adjudicataria Cooltra, ya que la anterior adjudicataria dejó de prestar el servicio".

Las mismas fuentes municipales apuntan que "en las cinco primeras horas de funcionamiento el nuevo servicio ya registraba más de 70 usos. Llega con importantes mejoras respecto al anterior sistema, tanto en cuanto a la flota disponible como la infraestructura de apoyo. En concreto, el servicio pasa de las 50 bicicletas y 10 de reserva de la etapa anterior a contar ahora con 57 bicicletas activas y otras 10 unidades de reserva, incorporando bicicletas eléctricas de última generación y una nueva plataforma tecnológica de gestión. También se ha ampliado el número de puntos disponibles, pasando de 24 a 27 estaciones repartidas por toda la ciudad, accesibles a través del mapa disponible en la web del servicio".

El alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, destacaba durante la presentación que “hoy ponemos en marcha de nuevo la Ontibici, y además recoge una serie de mejoras, no solo por el hecho que tenemos bicis totalmente nuevas, sino también porque se amplía el número de estaciones”. El primer edil explicaba que el nuevo modelo combina dos tipos de estaciones: “Las estaciones virtuales, que son aquellas en que no hay cargador, y las estaciones que también cargan la bici”. Rodríguez incidía en que “hemos optado por un sistema muy sencillo, un sistema muy intuitivo”, y animaba la ciudadanía “a utilizarlo, a descargarse la APP, darse nuevamente de alta y hacer uso de un sistema que precisamente el que pretende es continuar apostando por la sostenibilidad”.

Por su parte, la regidora de Sostenibilidad, Sayo Gandia, remarcaba que “Ontinyent es una ciudad sostenible, y no lo es solo porque tenga un sistema de autobús gratuito, sino porque también está apostando para ser una de las pocas ciudades españolas con un sistema de bicis de alquiler totalmente eléctricas”. Gandia animaba también la ciudadanía “a bajarse la aplicación y hacer uso del nuevo sistema”, destacando que “seguimos apostando por una ciudad avanzada, una ciudad que facilito el desplazamiento de una manera sostenible a todas las personas que habitualmente también estaban pidiendo que volvimos a poner en marcha el servicio”. La regidora subrayaba que “Ontinyent es una ciudad pionera en transporte y queremos seguir siéndolo manteniendo nuestra apuesta por el sistema municipal de bicicletas eléctricas”.

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Desde la empresa adjudicataria, el técnico de Cooltra Álvaro González, explicaba que el sistema funcionará todos los días entre las 06:00 y las 23:59 horas, y podrá utilizarse mediante una aplicación móvil disponible tanto para dispositivos iPhone como Android. Las personas usuarias podrán optar entre un abono general anual de 15 euros o un abono puntual de 5 euros con validez de 30 días. El funcionamiento del servicio permite localizar las bicicletas y estaciones disponibles directamente desde la aplicación, desbloquear las bicicletas mediante el teléfono móvil y devolverlas en cualquier de las estaciones habilitadas. El sistema combina estaciones de carga con otras estaciones virtuales de aparcamiento, facilitando así una mayor flexibilidad en los desplazamientos urbanos.