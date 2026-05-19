La UD Canals recauda 1.345 euros para la lucha contra el cáncer

La UD Canals despidió el pasado domingo la temporada en el estadio Quatre Camins de la manera más solidaria posible. Aunque el partido de fútbol contra el CF Atlético Chella acabó con un resultado de 1-3 en contra, la mejor noticia estuvo a la taquilla del estadio, puesto que se recaudaron un total de 1.345 euros. Todo este dinero se darán completamente a la Asociación Local Contra el Cáncer de Canals para ayudar los afectados y apoyar en la investigación.

Además de las entradas, la tarde fue una auténtica fiesta gracias a un sorteo solidario que se hizo durante el descanso. Muchas empresas, colectivos y futbolistas profesionales colaboraron regalando sus camisetas oficiales. Entre las estrellas y entidades que sumaron su granito de arena estaban Frente Pistacho, Natalio (Real Avilés), Sergio Sanchis "Serpeta" (C.D. Castelló), José (UD. Llevant), Álvaro (Vila-real C.F.), Vicent Abril (València C.F.), Miguel Ángel Sisternes (Real Sociedad), Salvador Gomar (presidente de la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana), Madremia Frutes y la misma UD Canals.

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Por todo esto, la junta directiva del club canalense ha querido dar las gracias de todo corazón a todo el pueblo de Canals, a los aficionados, a los colaboradores y al club visitante por cómo se volcaron en esta jornada. Cómo dicen desde la directiva, "la solidaridad de Canals ha permitido ganar el partido más importante del año fuera del campo de fútbol".